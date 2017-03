Officieel: Tesla Model 3 krijgt een minimalistisch interieur

Elon Musk hanteert een less is more strategie voor de nieuwe elektrische instapper.

Toen de Model 3 werd onthuld zagen we een basic interieur. Het dashboard is strak en de middenconsole beschikt niet over knoppen. In het midden zit één scherm en Elon Musk heeft bekendgemaakt dat het productiemodel er ongeveer zo uit komt te zien.

Volgens Musk heeft ‘de auto van de toekomst’ weinig toeters en bellen nodig. Alle nodige informatie zal op het scherm worden weergegeven. “Hoevaak kijk je naar het dashboard als je in een taxi zit?” stelt Musk, met een verwijzing naar de Model 3 met zelfrijdende mogelijkheden.

Het minimalistische interieur is dus een bewuste keuze. Ook traditionele ventilatieroosters gaan we niet zien bij de Model 3. Tesla heeft spleten in het dashboard verwerkt waar koude of warme lucht door zal stromen.

De eerste auto’s zullen in de tweede helft van dit jaar worden geleverd aan de klanten. De productie van de elektrische auto gaat naar verluidt in juli van start.