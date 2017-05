Onderzoek: een miskoop ligt altijd op de loer

Ben je net gelukkig met je nieuwe auto, kom je er plots achter dat er toch wat mis mee is. Dit komt vaker voor dan je denkt, want één op de zeven auto's blijkt een miskoop te zijn.

De autosite Finnik heeft onderzoek gedaan naar het aantal miskopen in Nederland. Jaarlijks vinden er bijna twee miljoen autotransacties plaats, nieuw en tweedehands bij elkaar opgeteld. Van al deze auto’s zijn maar liefst 285.000 “miskopen”. De schade voor de Nederlandse consument loopt hierdoor op tot ruim 213 miljoen euro. Volgens Finnik is dit zelf nog een voorzichtige schatting want ze zijn uitgegaan van een miskoop die gemiddeld 750 euro aan schade meebrengt voor de koper.

Hoe komt het nou dat er zoveel miskopen plaatsvinden? Uit het onderzoek onder 700 autokopers blijkt dat meer dan de helft van de mensen minstens één miskoop heeft gedaan met een tweedehands wagen. “Technische problemen die over het hoofd worden gezien” is met 22 procent de meest genoemde reden van een verkeerde aankoop. De problemen die hierbij vaak voorkomen zijn het lekken van olie, een kapotte uitlaat of een motor die toch niet helemaal in orde is. Daarnaast komt 13 procent van de tegenvallers doordat de auto niet goed is onderhouden en bij 10 procent kwam het door de slechte service van het autobedrijf of de particuliere verkoper in kwestie.

De meeste autokopers hadden ook het idee dat de miskoop niet voorkomen had kunnen worden. Toch gaf een gedeelte aan dat ze bij een volgende aankoop een technisch onderzoek laten uitvoeren, om er zeker van te zijn dat alles in orde is. Ben je van plan om binnenkort een nieuwe auto aan te schaffen check dan eerst even of alles wel in orde is, voordat je ook met een stinkende kat in de zak zit.