One-off BMW M2 voor Michael Fux

De vermogende autoverzamelaar heeft bij BMW Individual aangeklopt om een unieke M2 samen te stellen.

Als je Michael Fux niet kent, check dan voor je dit stukje leest DIT artikel even. Bent u er weer? Mooi, dan kunnen we verder. Fux heeft via BMW Individual een speciale M2 samengesteld. Zijn bizarre autocollectie puilt uit van de bijzondere auto’s en dus valt een reguliere M2 (rijtest) een beetje buiten de boot.

Fux bestelde de kleur Austin Yellow op zijn M2. Dit was de introductiekleur op de M4. Op de M2 is deze tint niet leverbaar, maar een telefoontje naar BMW Individual in combinatie met de nodige flappen maakt alles mogelijk. Volgens GTSprit tikte Flux 114.000 dollar af voor de unieke BMW. Ter vergelijking: in de Verenigde Staten heb je een M2 vanaf 52.500 dollar. Dit zijn overigens MSRP-bedragen (Manufacturer Suggested Retail Price). Een door de fabrikant vastgestelde verkoopprijs.

De autoverzamelaar noemt de auto zijn pocket rocket. Naast de M2 beschikt Fux onder andere over een 911 R (rijtest) en een 918 Spyder (rijtest) en nog veel meer leuk spul. Wat een vervelend leven..

Fotocredit: Michael Fux op Instagram