Ouch… Fan eert Nico Rosberg met “bijzondere” tattoo

Zou Nico hier blij van worden?

Met de beurs in Genève voor de deur (we benadrukken het nog maar een keer) is het wachten tot de nieuwsbom barst en dus hebben we mooi nog even tijd voor een portie onzin. Deze anonieme fan was kennelijk dolblij met het feit dat Nico Rosberg zichzelf vorig jaar tot wereldkampioen Formule 1 mocht kronen en dus moest en zou de Duitser op het lichaam worden vereeuwigd. Over het resultaat doen we verder geen uitspraken, de beelden spreken voor zich.

Een photoshopkunstenaar toonde op Facebook alvast hoe dit getekende hoofd er op de echte Rosberg uit zou zien, het resultaat check je hieronder. Verder is Reddit het erover eens dat de tattoo meer wegheeft van Maaaaaatt Damon. Moraal van het verhaal: als je dan toch een portretfoto op je arm/been/voorhoofd laat kalken, zoek dan een tattoo-artist zonder visuele beperkingen (#lifehacks).

We schreven trouwens vaker over autogerelateerde tattoos! Zo gaat deze dude nu door het leven met een dynamo op z’n arm, verzamelden we een lijst met BMW-plaatjes, vonden we een rondborstig meisje met een liefde voor AMG en besteedden we een artikeltje aan een enorme James May-fan.