Pik deze 760i met V12 op voor de prijs van een Polootje*

Zoekt en gij zult vinden luidt het aloude adagium en deze occasion past perfect in die categorie. Het betreft een BMW 760i uit 2004. Destijds kostte deze gigant met dikke 6.0 V12 maar liefst 195.000 euro. Een jaar of 13 en 148.118 kilometer verder mag je ‘m al oppikken vanaf 13.750 euro. Hebben we hier dan een nieuwe Koning Afschrijving te pakken?

De V12 onder de kap levert 445 pk bij 600 Nm. Daarmee sprint dit slagschip in 5,5 tellen naar 100 km/u en de top is begrensd op 250 km/u. Goed om te weten: de verkoper is de tweede eigenaar en deze Siebener is een heuse Maritime Edition. Uiteraard is de BMW volgepropt met “alle opties” en verkeert het apparaat in topstaat. We zouden er graag eens een blokje mee cruisen!

Dank aan Jesse voor het tippen!