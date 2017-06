Ruiten van 35 auto’s gesloopt in Culemborg

Andermans spullen? Afblijven.

Paniek in het Gelderse Culemborg. Daar werden vannacht de ruiten van meer dan 35 auto’s ingeslagen. Tot ieders verbazing werd verder niks uit de beschadigde auto’s gejat. Het lijkt dus op een ordinair geval van vandalisme en dat maakt de zaak des te merkwaardiger.

Bij sommige van de auto’s werd slechts één ruit vernield, bij andere voertuigen sneuvelde meer glaswerk. De politie tast nog volledig in het duister over de mogelijke dader(s), een mogelijk motief ontbreekt eveneens. Wel verwacht de politie dat er nog meer meldingen binnen zullen komen.

Helaas is Culemborg al vaker op vergelijkbare wijze in het nieuws gekomen. Zo werden er eind vorig jaar vijf auto’s in de hens gezet en een paar dagen later was het er tijdens de jaarwisseling wederom raak.

Foto: Gerard van den Akker