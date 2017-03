Sacre bleu! “Renault sjoemelt al sinds 1990”

Franse autoriteiten doen al een poosje onderzoek naar mogelijke frauduleuze praktijken omtrent uitstootwaarden binnen Renault. Vandaag werd bekend wat er zoal in het onderzoeksrapport staat.

Het Franse persbureau AFP zou dit rapport in handen hebben en de conclusies zouden niet bepaald mals zijn. Wel moeten we hierbij vermelden dat op de website van het persbureau geen enkel artikel over de kwestie meer te vinden is, wat de boel er niet duidelijker op maakt. Enfin, het rapport!

Renault zou de consument én de autoriteiten namelijk al sinds 1990 met een kluitje het riet in sturen door uitstootwaarden van diesel- en benzineauto’s kunstmatig bij te stellen. Bij deze praktijken zou de gehele top van Renault, waaronder eindbaas Carlos Ghosn, betrokken zijn. Dat klinkt shocking, maar het zou natuurlijk vreemd zijn als bestuurders geen benul hebben van wat zich in hun eigen bedrijf afspeelt.

Naast bovengenoemde aantijgingen zouden de Clio en de Captur op de testbaan vier keer meer troep uitstoten dan volgens wettelijke regelingen is toegestaan, terwijl deze auto’s wél werden goedgekeurd voor gebruik op de openbare weg. Dat laatste kan alleen als de uitstootwaarden op de testbank binnen wettelijke kaders blijven, maar met zo’n groot verschil tussen testbank en testbaan lijkt het erop dat het merk een vies spelletje heeft gespeeld.

Renault ontkent intussen alle aantijgingen en zegt dat het rapport niet deugt. Maar ach, al klopt het rapport wel; zolang Renault wegblijft van de Amerikaanse markt zijn de gevolgen toch wel te overzien. Voordat de Europese Commissie in actie komt rijden we immers allemaal in autonome EV’s met een robothond in de kofferbak.

Dank aan Arjen voor het tippen!