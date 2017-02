Sauber toont auto waarmee ze in 2017 achteraan rijden

Maar dat gaan ze wel in stijl doen.

Vorig jaar sprokkelde Felipe Nasr ter nauwernood in de voorlaatste race nog twee puntjes voor Sauber binnen, waardoor ze niet stijf laatste werden, maar één puntje boven Manor eindigden. Dat laatste team ging echter ten onder aan financiële problemen en dus lijkt Sauber dit jaar veroordeelt tot de absolute achterhoede, temeer het vorig jaar eveneens kwakkelende Renault dit jaar naar verwachting beter gaat scoren door een Franse kapitaalinjectie.

Natuurlijk hoop ook in van harte dat het de laatste jaren zo geplaagde Sauber de weg naar het midden van het veld weer weet te vinden. Al is het maar omdat het neusje voor talent van Peter Sauber ons onder andere Kimi Raikkonen heeft gebracht. Helaas lijkt een Ferrari-motor uit 2016 nu niet direct de krachtbron die voor successen kan zorgen. Wel moet gezegd worden dat de auto voor 2017 er waanzinnig fraai uitziet. De retro livery oogt stijlvol en heeft allerminst de uitstraling van een team dat moeite heeft het hoofd boven water te houden. Aan Marcus Ericsson en Pascal Wehrlein de zware taak in 2017 meer punten te scoren dan in 2016.