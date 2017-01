Snel rijk worden? Maak een jaartje ruzie bij Volkswagen

De sjoemelwaakhond vertrok na een jaartje alweer, maar zij hoeft zich in financieel opzicht geen zorgen te maken.

Dat deed Christine Hohmann-Dennhardt waarschijnlijk toch al niet en toch wordt haar pensioenpotje nog effe flink gespekt door Volkswagen. Hohmann-Dennhardt werd aangesteld als hoofd compliance en dus moest ze erop toezien dat niemand binnen VW buiten de lijntjes kleurde.

Helaas liep de samenwerking met de rest van de hoge piefen bij VAG niet naar wens. Er zou gesteggel zijn over de taken en verantwoordelijkheden van Hohmann-Dennhardt en dus mag zij na een dienstverband van 13 maanden alweer haar spulletjes pakken.

VW is echter aan het uitdelen naar aanleiding van Dieselgate. Vooral de Amerikaanse consument wordt koest gehouden met grote zakken dollars, maar het eigen ex-personeel kan er ook wat van. Over de vertrekbonus van Martin Winterkorn schreven we al en nu blijkt dat Hohmann-Dennhardt 12 tot 15 miljoen euro mee kan krijgen naast een pensioen van 8.000 euro per maand. Kaching! Wie de opvolger van deze voormalige rechter wordt is niet bekend. (via: Frankfurter Allgemeine)