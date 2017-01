Stéphane Peterhansel wint Dakar 2017

De winst gaat weer eens naar de ervaren Fransman.

Weer. Want het is de dertiende keer dat de 51-jarige coureur Dakar op zijn naam schrijft. De laatste etappe naar Buenos Aires werd vandaag verreden waar Peterhansel achter ploeggenoot Sébastien Loeb eindigde met een verschil van 19 seconden. Omdat Peterhansel in het klassement een voorsprong had van dik vijf minuten is hij de winnaar van Dakar 2017.

De 51-jarige begon zijn Dakar-avontuur in 1988 op de motor. In 1999 stapte Peterhansel over op de auto. De dertienvoudig Dakar-winnaar en Loeb rijden voor Peugeot. In het verleden reed de Fransman voor MINI, Mitsubishi en Yamaha. Peterhansel won zes eindzeges op de motor en zeven met de auto. Een record.

Vorig jaar wist Gerard de Rooy Le Dakar 2016 te winnen met zijn Iveco in het klassement van de vrachtwagens. De Rooy pakte niet de winst maar stond vandaag wel op een podium. De Iveco-coureur eindigde namelijk derde in het truckklassement. De Russische Kamaz-rijder Eduard Nikolaev werd eerste onder de truckers.