Teambaas Renault F1 houdt het voor gezien

Frederic Vasseur gooit al vroeg de handdoek in de ring.

Sinds februari 2016 staat Vasseur aan de leiding van het Formule 1 team van Renault. De taak van Racing Director was hem niet op het lijf geschreven, want nog geen jaar later maakt de Fransman bekend te stoppen met zijn functie.

Het stokje wordt nu (tijdelijk) overgedragen aan Jérôme Stoll en Cyril Abiteboul. Abiteboul was eerder teambaas van de F1 tak van de Franse autofabrikant. Vasseur zou zich niet kunnen vinden in het huidige bestuur van Renault Sport Racing. Dit is de reden waarom de Fransman vertrekt.

Het afgelopen seizoen was geen topseizoen voor Renault. Slechts acht punten wisten de Fransen te verdienen met de rijders Kevin Magnussen en Joylon Palmer. Renault eindigde op de negende plek in het kampioenschap. Het aankomende seizoen vervangt Nico Hülkenberg de plek van Magnussen.



Paddy Lowe

Overigens is nu ook de overstap van technisch directeur Paddy Lowe van Mercedes naar Williams officieel. Slechts een formaliteit, want iedereen wist dat natuurlijk al lang.