Tieners vinden Tesla cooler dan BMW en Audi

Jong en onbezonnen?

De goede berichten blijven maar komen voor Elon Musk. Uit een studie van Google blijkt namelijk dat tieners zijn automerk het coolste automerk vinden. Voordat je me om de oren slaat met het feit dat tieners de term ‘cool’ alleen maar kennen uit het vocabulair dat hun opa’s en oma’s bezigen, Google zelf gebruikt dit woord in de tagline van hun onderzoek. Dat heet trouwens ‘It’s lit – a guide to what teens think is cool’ en een PDFje ervan vind je hier.

Niet cool vinden tieners onder andere McDonald’s en Axe. Toch best verrassend gezien het feit dat deze merken juist vaak geassocieerd worden met ‘spotty teens’. Heel cool daarentegen zijn volgens de volwassenen in spe Youtube, Netflix en Google. Maar goed, het onderzoek is dan ook uitgevoerd door Google.

Als het op de auto’s aankomt vinden tieners Tesla het coolste, op de voet gevolgd door BMW. Audi vinden ze ook nog wel te pruimen, maar Chevrolet, Toyota en Ford al een stuk minder. Honda is al helemaal niet cool meer. De tijden van fartcans en 2Fast4U-stickers op Civic’s zijn kennelijk voorbij.

Positief puntje voor de minder geliefde merken is dat ze wel vrij goed op de radar staan bij de tieners. Voor Tesla geldt dat een stuk minder. De tieners die het merk kennen vinden het cool, maar er zijn er ook de nodigen die er nog nooit van hebben gehoord.

Automerken besteden vaak niet zoveel aandacht aan marketing die gericht is op jongeren, vanwege de simpele reden dat zij over het algemeen toch niet hun klanten zijn. Maar goed, je kan de zieltjes maar vast winnen als ze nog jong zijn…



Image-Credit: @baklava via autojunk.