BMW CEO: 'Tesla kan industrie niet voorblijven' - Autoblog.nl

Nu er eindelijk nieuwe i-modellen beginnen te komen van BMW, krijgt de CEO praatjes.

Zoals Nikola Tesla destijds een pionier was op het gebied elektrotechiek, is Tesla een pionier op het gebied van elektrische auto’s. Wat dat betreft is de merknaam zeker niet misplaatst. Tesla had dus een zeer riante voorsprong op de traditionele autofabrikanten. Anno 2021 hebben ze die nog steeds. De vraag is alleen hoe lang Tesla deze voorsprong vast kan houden.

Oliver Zipse, CEO van BMW, doet hier zijn zegje over. Hij denkt dat Tesla het binnenkort heel moeilijk gaan krijgen. De grote autofabrikanten maken namelijk grote stappen. Nog niet zozeer BMW, maar Volkswagen wel. Tesla verkocht weliswaar wereldwijd nog het dubbele van de Volkswagen Group vorig jaar, maar de Duitsers moeten nog écht op stoom komen.

We moeten er meteen bijzeggen dat deze uitspraak inhoudelijk niet zo gewaagd is. Het is vooral een kwestie van tijd voordat Tesla ingehaald wordt. Zoals we eerder al schreven, gaat het dit jaar nog spannend worden. Tesla kon in 2020 zo’n 500.000 auto’s leveren. Tesla verwacht 50% te groeien in 2021, maar Volkswagen gaat waarschijnlijk nog een stuk harder groeien op EV-gebied. Als Volkswagen Tesla dit jaar niet inhaalt, dan volgend jaar wel.

Het is alleen niet de CEO van Volkswagen, maar de CEO van BMW die hier aan het woord is. In die hoedanigheid heeft Zipse wat minder recht van spreken, want BMW heeft Tesla nog niet in zicht. Met de i3 (die zachtjesaan toch wat gedateerd begint te raken), de iX3 en de Mini Electric is het aanbod nog vrij beperkt. Hoeveel EV’s BMW vorig jaar verkocht hebben ze dan niet bekendgemaakt, maar zelfs het totaal van EV’s en PHEV’s kwam nog niet boven de 200.000.

Dit jaar komen echter de i4 en de iX de gelederen versterken en BMW hoopt de verkopen van EV’s te verdubbelen in 2021. Blijkbaar heeft Zipse er alle vertrouwen in, want hij durft al een grote mond open te trekken richting Tesla.

Via: Bloomberg