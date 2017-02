Trajectcontroles levensgevaarlijk voor deze weggebruikers

Gisteren kwam het nieuws naar buiten dat trajectcontroles ook op provinciale wegen hun intrede zullen doen. Een slechte zaak voor een bepaalde groep weggebruikers.

Toen gisteren bekend werd dat landelijk verkeersofficier Achilles Damen ook trajectcontroles wil op N-wegen, voerden afkeurende reacties de boventoon. Toch kwam niemand op voor de groep verkeersdeelnemers waarop ik in de titel doel. Misschien ook wel logisch, want dit is nu eenmaal autoblog en niet motorblog. Ja ja, ik zal de reacties deze keer voor zijn.

Toch wil ik graag even van mijn bevoorrechte positie als Autoblog-scribent gebruik maken om duidelijk te maken waarom trajectcontroles in mijn ogen voor motorrijders potentieel gevaarlijk kunnen zijn. En dat heeft alles te maken met wat mijn motorinstructeur zo mooi het ‘veiligheidskussen’ noemde. Daarmee doelde hij op de veilige ruimte die je als motorrijder om je heen kunt en moet creëren.

Enerzijds doe je dat door voldoende afstand te houden tot je voorganger, maar ook door de ruimte tussen jou en je achterligger veilig te houden. Als je bumperklevers als autmobilist al irritant vind, stel je dan even voor hoe dat voelt als je op een gemotoriseerde fiets rijdt en een auto je achterwiel bijkans aan het knuffelen is. De oplossing is even simpel als doeltreffend: gewoon wat extra gas geven, een motor is doorgaans immers sneller dan een auto. Tijdens rijlessen leer je dan ook om overal tot wel 10 procent harder te rijden dan de daar geldende maximumsnelheid en te zorgen dat je niet vast komt te zitten tussen langzamer verkeer.

Daar wringt hem meteen de schoen met trajectcontroles. Daar waar de meeste automobilisten de cruisecontrol op 107 km/u kunnen instellen, zullen de meeste motorrijders heel voorzichtig met de rechterhand moeten zijn en vaker dan ze lief is hun ogen van de weg afwenden om te controleren of ze niet net een paar kilometer per uur te hard rijden. Gelukkig is het op snelwegen doorgaans goed te doen om een rustige baan te vinden waar je mee kunt rijden met het verkeer. Toch ervaar ik trajectcontroles zeker niet als ontspannen motorrijden, behalve dat je continu behoedzaam moet zijn op je snelheid lijken de overige weggebruikers juist nonchalanter en minder alert. Even met je telefoon spelen gaat natuurlijk nog makkelijker als je op de cruisecontrol rijdt en iedereen om je heen precies even hard gaat.

Het opzoeken van een veilige, rustigere rijbaan is op de meeste N-wegen niet mogelijk, daar is in veel gevallen namelijk maar één rijbaan per rijrichting. Juist daar is het risico van klevende automobilisten die liever 86 in plaats van 81 km/u rijden bijzonder groot. Ik hoop dan ook van harte dat dergelijke tweebaans N-wegen niet in aanmerking komen voor trajectcontroles en dat deze voorbehouden blijven aan meerbaans ‘mini-snelwegen’ als de N11, N3 of N31. Anders kan het motto van mijn motorinstructeur -‘beter cee-jee-ie-bee dan er-ie-pee‘- opeens wel een heel dure aangelegenheid gaan worden.