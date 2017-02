Tuning done right: Ferrari 348 LM

Vergeet al die nieuwerwetse turborommel uit Maranello, dit is de Ferrari die je wilt.

Tuning. Ooit het domein van genieën als Carlo Abarth, de gebroeders Giannini en Jean Rédélé. Zij pakten de auto’s van het volk, trokken de gehele motor uit elkaar en bouwden die weer op met grotere cilinders, dikkere carburateurs en schroefden en passant de compressie nog iets op. Tegenwoordig pakken tuners een dikke Audi met dubbele turbo’s, passen de software aan, bestellen een kant-en-klaar uitlaatsysteem bij Akrapovic, bellen Vossen of HRE voor een setje wielen en klaar is de creatie.

De nadruk bij tuning is steeds meer op uiterlijke verfraaiing en indrukwekkende cijfers komen te liggen, waarbij het ultieme doel -namelijk een zo snel mogelijke auto bouwen- uit het oog verloren lijkt. Des te fijner is het om af en toe tegen pareltjes aan te lopen die nog volgens de klassieke leer zijn getuned.

Deze 348TB werd al vroeg in zijn leven onder handen genomen door de Japanse tuner Iding Power, al is het niet helemaal duidelijk wat er nog van hun modificaties over is. Een volgende eigenaar besloot het project een stapje verder te nemen door het blok af te leveren bij Tomei Engine. Deze Japanse motorenspecialist heeft vrijwel elk bewegend onderdeel van de motor aangepast dan wel vervangen voor beter materiaal en tegelijk het slagvolume van 3,4 naar 3,7 liter vergroot. Goed voor 400 tot 420 pk en dat zonder turbo’s!

Ook de rest van de auto is onder handen genomen, waarbij de meeste aanpassingen maar één doel dienen: zo hard mogelijk gaan op het circuit. Het onderstel ging volledig op de schop, de standaard wielen zijn vervangen door lichte magnesium exemplaren en de weinig aerodynamische klapkoplampen zijn vervangen door geïntegreerde units met ogenschijnlijk dezelfde lampen die ook de F40 en Alfa Romeo SZ sieren. Alleen de modernere ronde achterlichten lijken geen ander doel te dienen dan de auto te verfraaien, maar het is ze vergeven. Al is het maar omdat ze diverse onderdelen bij Ferrari’s racespecialist Michelotto bestelden, waaronder lichte ruiten van acryl en deuren van carbon. Die -net als bij de legendarische F40- van binnenuit te openen zijn met een koordje.

De auto staat momenteel in Japan te koop bij Bingo Sports voor een niet gespecificeerd bedrag.