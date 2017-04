Turkse garage zet racist op geniale wijze in de hoek

Bereid je voor op een glimlach.

Wie auto’s online aanbiedt moet tegen een stootje kunnen. Handelaren die absurd lage biedingen doen, geteisem dat er bij een “proefrit” ineens met de handelswaar vandoor gaat en racisten die ondanks een bedenkelijk iq rustig een mailtje sturen met beledigende vragen: het kan allemaal.

Autobedrijf V-Max uit Almelo kreeg via Facebook (hét medium voor de intellectuele bovenlaag des lands) de vraag of de BMW 335 Coupé (klassieke rijtest) die bij hen te koop stond “een Ex turken auto” is. Eigenaar van V-Max, Erkan Akbas, is zelf van Turkse komaf, maar hij reageerde op de enige juiste manier door in classy taal uit te leggen hoe de vork in de steel zit. Zie hieronder:

Akbas geeft in een interview met AD aan dat hij zich al tien jaar uit de naad werkt om een mooi en eerlijk bedrijf neer te zetten. Bij hem dus geen “van een oud vrouwtje geweest” en andere leuzen, want hoe geloofwaardig kom je over als je dat onder een BMW als deze zet? De mailert heeft intussen trouwens wel zijn excuses aangeboden. Verder legde Akbas uit dat hij benoemde dat de vorige eigenaar homoseksueel is omdat dat momenteel een hot issue is, voor wie het zich afvroeg.

Dank voor alle tips!