Uitslag Formule 1: Grand Prix van China 2017

Slechts één keer reed een coureur van buiten de top 10 op de grid naar het podium in China. Maar, Max start vanaf P16 en het is vochtig op de baan. Dat moet kunnen toch!?!

De reacties waren gemixt na de eerste race van het jaar. Er werd veel verwacht van ‘de nieuwe Formule 1’. Misschien teveel. Hoewel ik de race in Australië persoonlijk wel interessant vond, waren er niet veel inhaalacties op de baan. Voor het seizoen werd al gevreesd dat de extra downforce die de auto’s dit jaar hebben zich wel eens zou kunnen vertalen naar lastig inhalen. Maar om daar na één race al een oordeel over te vellen is wellicht wat te vroeg. Eerst maar eens wat races aangluren op conventionelere circuits, zoals bijvoorbeeld Shanghai International Circuit.

Zoals zovele van de moderne F1-banen ontsproot deze steenklomp die op veertig kilometer afstand van de Chinese havenstad ligt aan het brein van Hermann Tilke. Dat is niet altijd een garantie voor een interessant circuit, maar de baan in China is niet de slechtste creatie van de Duitser. De baan kent behoorlijk wat snelle bochten, waaronder eentje met een verkanting die uitloopt op een ellenlang recht stuk. Aan het einde daarvan kan je goed inhalen, zeker met DRS.

Als resultaten uit het verleden een garantie bieden voor de toekomst gaat Hamilton vandaag winnen. Hij won het vaakst de F1-race op de baan. Voormalig teamgenoot Nico Rosberg pakte er overigens in 2012 zijn eerste overwinning en daarmee tevens de eerste voor Mercedes sinds de overname van Brawn F1. Mercedes had dat jaar de bandenslijtage meestal niet onder de knie, maar de lange rechte stukken van het circuit in China waren ideaal om de kracht van de motor uit te spelen. De race was daarmee dus in meerdere opzichten een voorbode van de dingen die komen gingen.

Start

Hoewel de officials er voor de start alles aan doen om de baan zo droog mogelijk te vegen, achten de meesten het asfalt nog altijd te glibberig voor slicks. Carlos Sainz is de enige die het aandurft op de droogweer banden te starten. Het is een gok die na de opwarmronde al de juiste lijkt te zijn, als Jolyon Palmer ook besluit naar binnen te komen. In het verleden hebben we op deze manier bijvoorbeeld Marcus Winkelhock zijn thuis-GP zien aanvoeren in een Spyker.

De start zelf is een een beetje gezapig. Vanaf de beste kant van de grid komen de twee Mercs beter weg dan de twee Ferrari’s. Bottas slaagt er echter niet in om Vettel voorbij te steken. Ricciardo daarentegen komt wel aan Kimi voorbij. Een paar bochten later begint de chaos. Perez tikt Lance Stroll de baan af en we krijgen een Virtual Safety Car. Dit is voor veel coureurs aanleiding om de pits op te zoeken voor slicks. Eigenlijk jammer voor Sainz en Palmer dus. Het eventuele voordeel van hun gewaagde keuze wordt hierdoor geminimaliseerd.

Mid-Race

De Virtual Safety Car is amper ‘verdwenen’ als Antonio Giovinazzi zijn Sauber weer in de muur parkeert. Hij doet daarmee zijn klapper van gisterenmiddag nog eens dunnetjes over. In Melbourne maakte de Italiaan nog een prima indruk, maar die heeft hij dit weekend vakkundig weggepoetst. Het gevolg van de crash is dat er nu een échte Safety Car de baan opkomt. De coureurs volgen deze Mercedes door de pitstraat, terwijl de marshals de Sauber van het rechte stuk afvegen.

Tijdens de VSC zagen we Palmer al spinnen, maar dit heeft niet iedereen wakker geschud. Achter de SC gaan Sainz en Bottas namelijk in de rondte. Sainz maakt daarbij ook niet de beste indruk als hij zijn auto weer in het rechte spoor wil zetten. Hij gooit de auto om op het gas, maar raakt daarbij de muur. De mazzel voor de Spanjaard is dat het hem kennelijk geen schade oplevert aan zijn Toro Rosso.

Dankzij alle gebeurtenissen op de baan en wat puik inhaalwerk is Verstappen inmiddels opgeklommen naar plaats vier. Mocht je het gemist hebben: VER startte vandaag vanaf plaats zestien na een technisch probleem in de kwalificatie. Als de Safety Car naar binnen komt, stoot hij zelfs vrijwel direct door naar de tweede plaats door Kimi en teamgenoot Ricciardo te pakken. De vraag is of hij nu op jacht kan naar Lewis Hamilton, die soeverein het veld aanvoert.

Dat blijkt echter teveel gevraagd. Misschien is het er niet nat genoeg meer voor op de baan. Max rijdt wel makkelijk weg van teamgenoot Ricciardo. De Ozzie heeft de snelheid er op dit moment niet lekker inzitten, maar slaagt er wel in de twee Ferrari’s achter zich te houden. Kimi komt er niet langs en Vettel zit zich achter de Fin op te vreten. Na een aantal ronden heeft Vettel er genoeg van en verschalkt hij zijn teamgenoot. Niet veel later zet hij de auto naast Ricciardo. De twee raken elkaar maar Vettel is er wel langs.

De keuze van Red Bull om voor de supersofts te kiezen leek toen de omstandigheden nog vochtig waren de juiste. Met zo’n zachter bandje is het iets makkelijker temperatuur in het rubber te houden. Nu de baan echter steeds verder opdroogt blijkt dat de ‘rode’ banden snel slijten. Nadat LH44 op de radio zegt dat hij denkt de race uit te kunnen rijden op zijn set softs, zien we Vettel flink inlopen op Max.

Helaas voor de Nederlander blokkeert zijn linker voorwiel op het moment dat hij aanremt voor de rechterbocht na het lange rechte stuk. Max schiet een beetje door op het natte stuk naast de baan. Vettel zit er al zo dicht achter dat hij makkelijk voorbij gaat aan MV33. Ook teamgenoot Ricciardo zit nu opeens weer in de staart van Max’ RB13. Nadat de Nederlander eerst nog over de radio riep dat hij nog wel even door kon rijden op zijn banden, zoekt hij daarom toch maar snel de pit op voor een set nieuwe banden.

Verrassing! Alonso valt uit met technische problemen. De tweevoudig kampioen was weer lekker aan het stoeien, maar finishen met de McLaren-Honda blijft voorlopig een lastige opgave.

Ondanks de eerdere berichten op de radio blijkt overigens dat ook Ferrari en Mercedes wel degelijk nog een keer naar binnen moeten komen voor nieuwe banden. Hamilton komt na zijn stop voor Kimi de baan weer op. De Fin heeft in tegenstelling tot zijn teamgenoot nog geen tweede stop gemaakt, maar getuige zijn commentaar op de radio kan die niet lang uitblijven.

Finish

Hamilton lijkt de race in de tussentijd te controleren. Misschien is Vettel wel wat sneller, maar de Duitser heeft teveel tijd verloren in de beginfase van de race. Met nog een kleine twintig ronden te gaan is het verschil tussen HAM en VET zo’n tien seconden. Tenzij er nóg een Safety Car komt, lijkt het teveel gevraagd voor Vettel om dat verschil nog te overbruggen.

Achter Hamilton en Vettel tekenen zich echter wel een paar spannende gevechten af, vooral als het gaat om het laatste stapje van het podium. Max en Daniel rijden namelijk rond op de derde respectievelijk vierde plaats. Max heeft ‘track position’, maar Daniel de iets jongere bandjes. Dat moet dus wel spektakel worden.

Achter de twee Red Bull’s rijden de twee Finnen, die zich tot op heden ontpoppen als de mindere goden van de twee topteams. Zowel Raikkonen als Bottas verzopen vandaag in de Chinese vochtigheid en proberen elkaar te verslaan om in ieder geval nog een positief puntje uit de race te halen. Het feit dat het team van Mercedes Bottas over de radio op een gegeven moment aanspreekt als ‘Nico’ zegt misschien wel veel over de positie van de Fin bij het team.

Het duel tussen de twee Red Bull’s is echter veel spannender. Ricciardo lijkt iets meer snelheid te hebben en Max staat onder druk, getuige ook zijn geklaag over de radio. Max vraagt in het heetst van de strijd drie rondes lang om meer blauwe vlaggen dan Sebastian ‘Blue Flag’ Vettel in heel 2016. Nou ja, bijna dan. De reden voor de ergernis is achterblijver Romain Grosjean, die volgens Max in de weg rijdt vlak voor de vechtende stieren.

Als we de laatste ronde ingaan ligt Max nog steeds derde. Hij verremt zich een beetje in de snelle bochtencombinatie in het begin van de ronde, maar Ricciardo profiteert niet. Gaat de Australiër voor een ‘late lunge’ na het rechte stuk? Het antwoord is neen, Ricciardo denkt aan de hartslag van zijn teamgenoten aan de pitmuur en kiest eieren voor zijn geld. Max haalt zijn eerste podium van het jaar!

UPDATE: Max heeft aangegeven dat de eerste ronde voor hem voelde als een computerspel.

UPDATE: Na de race babbelde Max ook nog even met Jack.

UPDATE: Tijdens de race zagen we het niet, maar op de onboard van Max is te zien dat ook hij bijna in de rondte ging achter de Safety Car. In tegenstelling tot Palmer, Sainz en Bottas kon Max de auto echter wel nog net opvangen.

De volledige uitslag

1. Lewis Hamilton

2. Sebastian Vettel

3. Max Verstappen

4. Daniel Ricciardo

5. Kimi Raikkonen

6. Valtteri Bottas

7. Carlos Sainz

8. Kevin Magnussen

9. Sergio Perez

10. Esteban Ocon

11. Romain Grosjean

12. Nico Hulkenberg

13. Jolyon Palmer

14. Felipe Massa

15. Marcus Ericsson

DNF

16. Fernando Alonso

17. Daniil Kvyat

18. Stoffel Vandoorne

19. Antonio Giovinazzi

20. Lance Stroll