Vergeet Singer, DP Motorsport bouwt de ultieme 911

Tenminste, als je niet te veel geeft om luxe als leer, airco en geluidsisolatie.

Singer is de laatste jaren enorm bekend én populair geworden met hun fraaie restomods. Oude G-Modellen en 964’s worden omgetoverd in schitterende creaties die er zo twintig jaar ouder uitzien dan ze werkelijk zijn. Fraaie sportwagens, met name geschikt voor een mooie zondag touren door de Eifel of de Rocky Mountains. Wil je echter flink gaan boenderen op het circuit, dan kun je beter bij de Oosterburen van DP Motorsport langs.

Deze firma is al tientallen jaren actief bezig Porsches sneller te krijgen. Ze verkopen een heel arsenaal aan verbeterde en lichtere onderdelen en zo nu en dan bouwen ze een showmodel om te laten zien wat er allemaal mogelijk is. Wat te denken van een 911 die slechts 870 kilo weegt, of een 964 die is omgetoverd in een heuse Carrera 2.7 RS.

Hun laatste creatie komt wat mij betreft dicht in de buurt van de ultieme 911, als je van track-oriented auto’s houdt tenminste. Welke 911 als basis diende is niet helemaal duidelijk en ook eigenlijk helemaal niet belangrijk, het is namelijk een mix van heerlijke ingrediënten die Porsche door de tijd heen bouwde of die door DP Motorsport zelf zijn ontwikkeld.

De auto heeft de looks van een klassieke RS/RSR (rijtest!) en staat dankzij een schroefset van H&R lekker fraai op de dikke Fuchs-wielen. De remmerij komt van een 930 Turbo, terwijl de 3.5 boxer voorzien is van de nokkenassen van een RSR, mechanische injectie en andere mechanische lekkernij die het vermogen naar 365 pk brengen. Meer dan uitstekende waarden voor een atmosferisch blok!

Temeer omdat DP Motorsport er alles aan gedaan heeft de auto zo licht mogelijk te krijgen. Het interieur werd grotendeels gestript (maar wel netjes afgewerkt), terwijl dash en middentunnel vervangen zijn door exemplaren van carbon. De 80-litertank is een schuimgevulde unit van carbon en de accu is uiteraard een zo licht mogelijk lithium-exemplaar. Het meer dan smakelijke geheel is gespoten in brandweer rood en maakt mij in ieder geval behoorlijk hebberig. Zou jij hier een Singer voor laten staan?