Vergelijking: de nieuwe Volvo XC60 vs de oude

Reikhalzend keek de autowereld uit naar de introductie van de nieuwe Volvo XC60. Vorige week was het zover en afgaande op de comments kregen we de indruk dat de nieuweling in de smaak valt. Hoog tijd dus voor een vergelijking tussen het oude en het nieuwe model!

De aanstaande lease- en verkooptopper is nog maar net officieel gepresenteerd, maar Volvo heeft al genoeg info vrijgegeven om een lijvige vergelijking tussen oud en nieuw te trekken. Het vorige model was goed voor ongeveer 30% van de verkopen van het Zweedse merk. De verwachtingen zijn voor het nieuwe model dus behoorlijk hooggespannen, want Volvo wil meer auto’s verkopen dan ooit.

We nemen beide versies voor je onder de loep, waarbij we uiteraard de belangrijkste verschillen aanstippen. Voor de duidelijkheid: boven = nieuw, onder = oud.

Design

Om maar meteen met het belangrijkste te beginnen! De nieuwe XC60 lijkt in hoge mate op de grotere XC90 en da’s uiteraard geen toeval. Wat mij betreft oogt de XC60 ook wat beter in proportie dan de grote broer, maar da’s uiteraard een subjectief puntje.





Ten opzichte van het vorige model vallen vooral de nieuwe koplampen op. Vriendelijk maakte plaats voor zakelijk(er) en rond werd hoekig. De achterzijde van de uitgaande versie leek nog veel op die van de allereerste XC90, maar ook daar werd de boel behoorlijk strakgetrokken. Zo hebben de achterlichten nu een horizontaal randje gekregen, waarmee de gelijkenis met de V90 evident is. De XC90 heeft deze randjes overigens niet. Handig als je ze uit elkaar wilt houden.





En profil valt op dat de lijnen van de nieuweling meer horizontaal dan diagonaal lopen, zoals bij het vorige model het geval was. De uitgaande XC60 lijkt door het design een hoge rake te hebben, dat waar Red Bull in de Formule 1 ook graag gebruik van maakt. Al is het in de Formule 1 natuurlijk geen esthetisch trucje, maar aerodynamische mumbo jumbo.





Motoren

Grootste nieuws op motorengebied is natuurlijk de komst van de T8 Twin Engine-aandrijflijn uit de Volvo XC90. Deze versie combineert een viercilinder met elektropower, wat resulteert in een systeemvermogen van 400 pk. Hiermee katapulteert de XC60 zichzelf in 5,3 seconden van 0 naar 100 km/u. Verder krijgen klanten de keuze uit een T5 met 254 pk of een T6 met 320 pk. Het dieselaanbod bestaat bij de introductie uit een D4 met 190 pk en een D5 met 235 pk.

De D3-aanduiding verdwijnt dus en heet nu D4, het gaat immers nog steeds om dezelfde 1.969 cc viercilinder al krijgt ‘ie er nu wel 40 pk bij. Datzelfde blok is met D5-label goed voor 235 pk. De vijfcilinder verdwijnt uit het gamma, maar dat mag bij Volvo geen verrassing heten. Het merk zet tegenwoordig louter in op viercilinders.

Nog even over de benzinemotoren. Voorheen was de T6 de sterkste versie met 306 pk, die in het nieuwe model ruimschoots wordt overklast door de T8-aandrijflijn. In de nieuwe versie krijgt de T6 14 pk extra uit een blok met gelijkblijvende cilinderinhoud. De T5 had voorheen een motor met een cilinderinhoud van 1.999 cc en een vermogen van 240 pk. Dat wordt nu de 1.969 cc, die er voor de gelegenheid eveneens 14 pk bij krijgt.

Interieur

De uiterst dunne middenconsole was enkele jaren geleden nog het stokpaardje van de toenmalige generatie Volvo’s. Die console is echter grotendeels vervangen door een scherm, waardoor de meeste knopjes meteen overbodig werden. Minder knoppen = heet, bovendien scheelt het een hoop ontwikkelingskosten (zie Tesla). Verder vallen de verticale ventilatieroosters op, die het interieur wat minder zakelijk maken met hun chique uitstraling. Al met al oogt het nieuwe interieur wat meer solide en minder sober.





Maten, binnenruimte en gewicht

De nieuwe XC60 meet (l x b x h) 4.688 mm x 1.902 mm x 1.658 mm. De vorige versie mat trouwens 4.628 x 1.891 x 1.715 mm en was dus korter, smaller en hoger. De wielbasis groeide van 2.774 mm naar 2.865 mm. Over het gewicht heeft Volvo vermeld dat de nieuwe auto ondanks de grotere buitenmaten 20 kg lichter of zwaarder is geworden, afhankelijk van de gekozen versie.

Heeft de nieuwe grotere versie ook meer binnenruimte? Ja en nee. De hoofdruimte vóór nam voor iets toe (+ 12 mm) en nam achter iets af (- 15 mm). Wel groeide de beenruimte achterin fors met maar liefst 41 mm. De bagageruimte groeide met 10 liter naar een totaal van 505 pakken melk. Hier moeten we bij vermelden dat de XC60 T8 met 468 liter een wat kleinere boot heeft.

Veiligheid

Niet het spannendste puntje, maar zeker bij Volvo’s wel een heel belangrijke. De nieuwe XC60 krijgt namelijk een autonome modus, waarmee de auto op de snelweg tot 130 km/u geheel zelfstandig in de rondte rijdt. Ook heeft de verse Zweed het City Safety System aan boord, wat inhoudt dat de auto wegstuurt van een naderend object (een voetganger, een huisdier, whatever) als een automatische remingreep niet meer voldoende is. Een derde noviteit luistert naar de naam Blind Spot Information System. Dit systeem attendeert de bestuurder niet alleen op een voertuig in de dode hoek, maar kan er ook nog eens bij vandaan sturen.