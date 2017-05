Vergeten concept: een Volvo met serieuze stance

De Zweden verrasten in 2001 vriend en vijand met hun S60 Performance Concept Car; een concept tjokvol moderne ondersteltechniek én een sappig uiterlijk.

Onder de kap van de PCC lag de vijfcilinder met 300 pk, maar daar ging het bij deze auto eigenlijk niet om. De belangrijkste feature was namelijk het onderstel, dat in staat was om elke 500 maal per seconde de afstelling van de dempers aan te passen aan de omstandigheden.

Hierbij kon de bestuurder kiezen uit drie standjes, te weten Comfort, Sport en Advanced Sport. Deze techniek werd ontwikkeld in samenwerking met Öhlins en zorgde er bijvoorbeeld voor dat de dempers zich aanpasten als er snoeihard met de PCC werd geremd. Het systeem staat bekend als Four-C, dat staat voor Continuously Controlled Chassis Concept.

De body werd gespoten in Laser Blue en zilver en om maar aan te geven dat de PCC serieus speelgoed was, werden er 19 inch magnesium BBS’jes met centrale wielmoeren onder geschroefd. Leuk om te weten: deze velgen werden ook gebruikt op de BTCC S40. Verder was de PCC voorzien van AWD, schakelen mocht met een handbak.

Het Four-C systeem zou uiteindelijk z’n weg vinden naar diverse productiemodellen van Volvo. Desalniettemin vinden we het jammer dat de auto nooit in deze vorm in de showroom kwam te staan. Jullie idee?