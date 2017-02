Verrassing: het gaat niet best met auto-importeurs

De dalende verkopen in 2016 zorgden ervoor dat ook bij importeurs minder aan de strijkstok bleef hangen.

Het CBS heeft een publicatie de deur uitgedaan die in kaart brengt hoe het zit met Nederlandse auto-importeurs en hun inkomsten. Aangezien de verkoop in 2016 achterbleef bij die van 2015 staan wij er niet van te kijken dat de omzet terugliep met 5 procent, terwijl de verkoop met 15 procent daalde. Toch was 2016 nog steeds een beter jaar dan 2013 en 2014.

Uiteraard heeft een en ander vooral te maken met teruglopende verkopen op de zakelijke markt. De bijtellingsregels zijn op de schop gegaan waardoor nu alleen nog volledig elektrische auto’s een gunstig bijtellingstarief kennen. Over alle andere typen auto’s mag per 1 januari 2017 22% bijtelling worden afgetikt bij priv├ęgebruik.

In tegenstelling tot eerdere jaren betekende dat, helaas voor de autobranche, niet dat veel zakelijke in de laatste maanden van 2016 nog even snel een hybride bestelden om vijf jaar van een gunstig tarief te kunnen profiteren. Daardoor bleven de verkopen vorig jaar achter bij die van 2015.

Foto: dikke Rolls door @ronald1 via Autojunk