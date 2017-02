Volkswagen doet naam eer aan, maakt Golf betaalbaarder

De vernieuwde Golf is niet alleen rijker uitgerust, hij is in de meeste gevallen ook nog een stukje voordeliger.

Wat kost dat nu, de allergoedkoopste, onlangs gefacelifte Volkswagen Golf (rijtest)? Dat is tegenwoordig een 3-deurs Trendline met de nieuwe 1.0 TSI 85 pk, die de 1.2 TSI met hetzelfde vermogen vervangt. De nieuwe staat vanaf heden voor 21.990 euro in de prijslijst, terwijl je voorheen 22.696 euro kwijt was. Daarbij krijg je volgens het persbericht nu wél de beschikking over LED-achterlichten, Bluetooth telefoonvoorbereiding, USB-aansluiting, vermoeidheidsherkenning, LED dagrijverlichting, Radio Composition Color met 16,5 cm scherm (in plaats van een 14,7 cm) en een boordcomputer plus.

Ook veel andere uitvoeringen zijn voortaan iets scherper geprijsd. De vijfdeurs Comfortline-instapper met 110 pk 1.0 TSI heeft weliswaar een vanafprijs die 54 euro hoger ligt (op 26.090), de extra uitrusting is significant. Voor zaken als adaptieve cruisecontrol en een multifunctioneel stuurwiel moest in het recente verleden namelijk flink worden bijbetaald. Instappen in een Golf Highline kan vanaf 27.750 euro (dat was 28.360 euro), terwijl volgens Volkswagen het prijsverschil op deze uitvoering kan oplopen tot wel 3000 euro.

Slecht nieuws is er ook, met 38.750 euro is de GTI ruim 1000 euro duurder dan voorheen, terwijl het prijsverschil bij de GTD (vanaf 40.490 euro) ruim 2000 euro is in het voordeel van de pre-facelift.

De belangrijkste vanafprijzen check je hieronder, de volledig lijst kun je HIER downloaden.

Golf 1.0 TSI 63 kW/85 pk 2-deur Trendline 21.990 euro

Golf 1.6 TDI 66 kW/90 pk 4-deur Trendline 26.290 euro

Golf 1.4 TGI CNG 81 kW/110 pk 4-deur Comfortline 28.850 euro

Golf 1.4 TSI GTE 150 kW/204 pk PHEV 4-deur 40.590 euro

E-Golf 4-deur 38.970 euro

Golf 2.0 TSI GTI 230 pk 2-deur 38.750 euro

Golf 2.0 TDI GTD 184 pk 2-deur 40.490 euro

Golf 2.0 TSI R 310 pk 2-deur 54.150 euro