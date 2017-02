Volkswagen Golf 2017: rijtest en video

Het lijkt allesbehalve een revolutie, maar hoe goed is de nieuwste generatie Volkswagen Golf?

[ Eerst kijken, dan lezen? Bekijk de video HIER! ]

Het was even goed in de ogen wrijven, indutten, wakker schrikken en nog eens kijken: was dit écht de nieuwe Volkswagen Golf? Is hij echt anders? Volkswagen heeft ervoor gekozen om een facelift uit te brengen van hun C-segment hatchback, maar de verschillen zijn op het eerste oog minimaal. De voorbumper, achterbumper en voorste spatborden schijnen anders te zijn dan die van het model voor de facelift. En ok, toegegeven, als we heel goed kijken zien we een klein verschilletje tussen de koplampen en de achterlichten zijn voortaan full-LED’s. Maar zonder een bril op sterkte en een vergrootglas ga je de verschillen niet vinden en dat is verrassend. Het is bijna alsof er geen tijd geweest is omdat het bedrijf druk was met andere zaken de afgelopen tijd. Oh wacht.



Maar goed, cynisch doen kan altijd nog, feit is dat de Volkswagen Golf belangrijk is. Aanvoerder van vele verkooplijsten en sinds jaar en dag één van de benchmarks in het C-segment. Onderhuids zijn er dan ook wél flink wat veranderingen te vinden. Niet aan de basis, ook deze Golf staat gewoon op het MQB-platform en de dimensies blijven ongewijzigd. Maar de veiligheidssystemen, semi-autonomische functies, motoren en de aanwezige infotainmentfuncties zijn flink op de schop gegaan.



Laten we met die laatste beginnen. De touchscreens zijn gegroeid en de resolutie is hoger geworden. Het Discover Pro systeem heeft een 9,2 inch scherm en bovendien zit daar Gesture Control op, waardoor je de unit kan bedienen met handgebaren. Op het gebied van semi-autonoom rijden en veiligheidsvoorzieningen is er ook belangrijk nieuws. De gemiddelde Golf in Nederland brengt volgens volledig zelf bedacht en slecht uitgevoerd onderzoek ongeveer 98% van zijn tijd door in de file. Het is immers de ultieme leaseslet, laten we eerlijk zijn. Hoe prettig is het dan dat je met Traffic Jam Assist semi-autonoom de file door kunt komen. De auto accelereert, remt en stuurt met deze optie zelf, erg prettig. Ook hiermee is Volkswagen de eerste in het segment, naar eigen zeggen. Met Emergency Assist kan de auto zelfstandig een noodstop uitvoeren en bovendien zorgt een nieuwe versie van City Emergency Braking ervoor dat je niet alleen auto’s maar ook voetgangers onbeschadigd kunt laten als je niet oplet, of als zij een stomme streek uithalen voor je neus. Voor de rukpukkelgebruikers is Trailer Assist nu ook leverbaar op de Golf.



Volkswagen rust de Golf voortaan ook een stuk rijker uit. Op de Trendline zijn voortaan zaken als LED achterlichten en DRL’s, bluetooth telefoonvoorbereiding, USB, een groter kleurendisplay, boordcomputer plus en vermoeidheidsherkenning standaard inbegrepen. De Comfortline biedt daar bovenop nog standaard Front Assist met City Emergency Braking, adaptieve Cruise Control en een multifunctioneel stuurwiel. De Highline biedt dáár bovenop nog weer een Active Info Display en een nog groter touchscreen. De GTD, GTI, R en Alltrack versies hebben diezelfde goodies ook allemaal standaard aan boord.



Maar het spannendste nieuws is er misschien wel op motorisch gebied. Er is natuurlijk voor ieder wat wils, met vermogens van 85 tot 310 pk in allerhande benzine, diesel en (plug-in) elektrische varianten. Maar een aantal zaken willen we even uitlichten. Om te beginnen is er een nieuwe instapper: de 1.2 TSI is geschrapt en vervangen door een 1.0 driecilinder met 85 paardenkrachten. Leuk, maar misschien is het lekker om even door te sparen voor één van de nieuwe 1.5 TSI Evo blokjes. Deze viercilinder is leverbaar in een 150 pk uitvoering met cilinderuitschakeling en een 130 pk uitvoering met variabele turbinegeometrie en een zeilfunctie. Die zeilfunctie kennen we al van een aantal hybride aandrijflijnen van de Volkswagen Group, maar nu wordt het dus ook toegepast op een auto met traditionele aandrijflijn. Bij het loslaten van het gaspedaal wordt de verbrandingsmotor uitgeschakeld om brandstof te besparen, mits de auto met een DSG-automaat is uitgerust.

We zijn op stap geweest met een Volkswagen Golf Variant 1.5 TSI met 150 pk. De eerste kilometers rijden we op de snelweg dus we kunnen direct de cilinderuitschakeling uitproberen. Dat doen we. Tenminste, daar gaan we vanuit, we merken eigenlijk niets van de techniek, maar de heren van Volkswagen verzekeren ons dat het zijn werk doet op de snelweg, dus eigenlijk is dat een compliment voor de heren uit Wolfsburg. Als je niets merkt van dit soort technieken, dan is het alleen maar in je voordeel. Wat wél opvalt is dat de 150 pk en 250 Nm koppel in deze auto ruim voldoende zijn voor vlotte prestaties. Het blokje stelt alles behalve teleur. Natuurlijk is 0-100 in 8,7 seconden niet wereldschokkend, maar het is vlot genoeg en het voelt allemaal ook echt rap, niet astmatisch zoals sommige concurrenten met hun 1.6 Turboblokken. De eerste kudos zijn binnen voor de vernieuwde Volkswagen Golf. Ook op het tweede deel van het parcours is het prettig vlammen. Het is een bochtiger parcours door de bergachtige binnenlanden van Mallorca. De Variant houdt zich prima, ondanks onze gepatenteerde Autoblog.nl Rijstijl DeLuxe© houden de remmen en het onderstel de boel prima in het gareel. Maar goed, we wisten van de vorige Golf dat die ook prima reed, dus dat mag geen verrassing zijn.



Los van het rijden is het goed toeven in de nieuwe Golf. We hebben helaas een handbak, dus Traffic Jam Assist kunnen we in de enkele file die we treffen niet uitproberen. Dat systeem is alleen op de DSG-uitgevoerde Golf beschikbaar. Onze auto is verder uitgevoerd met het grootste infotainmentsysteem Discover Pro. Dit is voorzien van gesture control, maar de mogelijkheden zijn zeer beperkt. De zijn bijvoorbeeld het doorskippen van een nummer of zender in het mediacenter. Het haalt het in ieder geval in de verste verte niet bij het systeem dat BMW gebruikt in de 7 en 5 Serie. Verder is het infotainmentsysteem overigens prima, met heldere menu’s en moeiteloze touch-bediening. Ook mooi: Active Info Display, het volledig digitale instrumentencluster van Volkswagen dat optioneel is op de nieuwe Golf.

Al met al is de nieuwe Golf een prima auto, die dankzij de uitgevoerde updates weer een tijdje mee kan. Hij doet eigenlijk alles goed, zonder ergens écht enorm in uit te blinken. Precies wat je van een Golf mag verwachten, lijkt ons. De nieuwe 1.5 TSI en de nieuwe infotainmentsystemen verdienen een compliment, die zijn bijzonder geslaagd. De nieuwe Golf staat eind maart in de showroom. Prijzen zijn nog niet bekend, maar Volkswagen laat weten dat die ongeveer gelijk blijven, ondanks de rijkere standaarduitrusting. Filmpje!