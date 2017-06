Vrouw is de reden dat een man zijn Mazda6 ‘weggeeft’

Vrouwelijke Social Justice Warriors (pleonasme?) zullen op hun achterste poten staan.

De huidige Mazda6 vangt over het algemeen veel waardering van het journaille. Het is een scherpgelijnde auto met goede rij-eigenschappen. Bovendien is Mazda een van die weinige merken die nog atmosferische motoren in het gamma hebben. Na de laatste facelift staat ook het interieur op punt. Wat wil je nog meer? Nou ja, een premium-badge kennelijk, want ondanks alle adviezen van @willeme om er een te kopen, zien we het model maar mondjesmaat op ’s heeren wegen.

Het is kortom een onderschatte auto, Mazda’s D-segmenter. En eigenlijk geldt dat al generaties lang. De vorige generatie was ook een prima bak. Alleen is de vrouw van de eigenaar van een witte Mazda6 sedan uit 2008 het daar kennelijk niet helemaal mee eens. Haar man verkoopt zijn auto nu namelijk, naar eigen zeggen omdat zijn eega er niet mee kan rijden.

“Beste heer, mevrouw

Masda 6 is net auto. mooi wit van kleur, zomers kleur.Reden van verkoop is ik moet voor mijn vrouw een kleinere auto halen, in deze auto kan ze niet rijden.”

De man heeft nu een MINI op het oog om zijn wederhelft tegemoet te komen. Zijn pijn kan echter jouw voordeel worden, want de man geeft praktisch zijn Mazda6 weg voor een bodemprijs. Dat heeft echter ook wat te maken door een lichte kras aan de bestuurderszijde. Vrouw aan het stuur, kras op de Mazdarati?

“U kunt altijd langs komen van dichtbij de auto te bekijken en een ritje mee rijden

aan de bestuurderzijde zit hele lichte keras bij niet te zien. vandaar ipv 7950 geef ik hem weg voor 7500″

De prijs lijkt inderdaad redelijk scherp te zijn, hoewel er ook een 1.8 met vergelijkbare kilometerstand op Marktplaats staat voor 6.500 Euro. Maar die heeft dus minder power dan deze 2.0 en een hele saaie grijze kleur. Koop ‘m nu en bewijs dat jouw vrouw wel overweg kan met een grote Mazda.