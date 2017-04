Waarom deze leuke VW nooit op de markt kwam

Leuke VW, je leest het goed.

We schrijven 2006. Volkswagen verrast vriend en vijand op de Los Angeles Auto Show met de GX3; een kekke driewieler die de sensaties van het motorrijden combineert met de (soort van) veiligheid van een auto. Zoals de meeste concept cars was de GX3 een proefballonnetje, maar bij voldoende animo was Volkswagen bereid om de driewieler in productie te nemen.

Voor de aandrijving zorgde de 1.6 viercilinder uit de toenmalige Lupo GTI. Dit blokje was goed voor 120 pk en 125 Nm. Geen waarden die je acuut een volle broek opleveren, maar voor een lichte driewieler was het ruim voldoende. Zo ging de GX3 naar 100 km/u in 5,7 tellen en lag de topsnelheid op een volwassen 200 km/u. Mócht het apparaat in productie worden genomen, dan mikte VW op een verkoopprijs van 15.500 USD. Niet goedkoop, maar zeker ook niet heel veel voor een speeltje als dit.

De voorwielophanging bestond uit dubbele wishbones en de stuurinrichting kwam van de bejubelde Lotus Elise. Datzelfde Lotus bemoeide zich met het rijwielgedeelte en de GX3 woog slechts 570 kg. Een windscherm ontbrak en dus was dit ding bij uitstek geschikt om lekker uit te waaien op bochtige weggetjes. Bovendien reed de GX3, als we degenen die erin hebben gereden mogen geloven, voortreffelijk. De auto deed precies wat VW beloofde, namelijk onverdund rijplezier bieden met de sensaties van een motorfiets.

Het publiek was dan ook laaiend enthousiast en alle seinen leken op groen te staan. Toch zag VW af van een productiemodel en dat had meerdere redenen. Zo zou een productie-GX3 teveel uit de pas lopen met de rest van het gamma. Daarnaast werd met de driewieler vooral gemikt op de Amerikaanse markt. Een serieus ongeval in The States kan echter nog serieuzere gevolgen hebben voor de reputatie van je merk, en dan laten we de uiterst kostbare claimcultuur in de Nieuwe Wereld nog buiten beschouwing.

Alles bij elkaar leverde de GX3 zoveel hoofdbrekers op dat men besloot het project de nek om te draaien. Zonde, maar gelukkig kun je tegenwoordig bij Morgan terecht voor een (absoluut niet vergelijkbare) gerse driewieler.