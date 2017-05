Waarom je wat kan afdingen op een Tesla Model 3

Dat wordt snoeihard pingelen bij de Tesla Store.

Het is bijna zover: binnenkort kunnen de eerste klanten een Tesla Model 3 op de kop tikken. Voor mensen die één van de eerste kopers willen zijn is dat een goede reden om al het nieuws rondom de auto scherp in de gaten te houden. Ook investeerders kijken echter met argusogen naar wat de Model 3 gaat doen. Wordt het model een doorslaand succes, dan kan de toch al vrij hoge aandelenkoers van Tesla nog verder exploderen. Valt de auto tegen dan zou het tegenovergestelde het geval kunnen zijn en wordt iedereen in Shortville blij.

Analist George Galliers van het bedrijf Evercore ISI ziet reden voor optimisme. Hij denkt dat de Model 3 met een hoge bruto marge verkocht kan gaan worden. Die marge zou procentueel zelfs ongeveer net zo groot kunnen zijn als die tot op heden bij de Model S (rijtest) is geweest, namelijk zo’n 25 procent. Dat is opvallend omdat fabrikanten op duurdere auto’s vaak meer (bruto) marge pakken dan op kleinere auto’s. Mercedes en BMW verdienen bijvoorbeeld meer aan één verkochte S of Siebener dan aan één verkochte A of Einser. Maar Galliers denkt dan ook dat de marge op de Model S nog verder kan stijgen naar zo’n 30 procent.

Elon Musk zelf heeft eerder al Porsche genoemd als het grote voorbeeld qua marges. De fabrikant uit Stuttgart opereert zoals bekend al jaren met een hoge marge waar andere fabrikanten (behalve Ferrari) slechts van kunnen dromen. Elon wil aantonen dat je dit ook kan bereiken met EV’s. Bij velen bestaat nog steeds de perceptie dat de verkoop van EV’s niet winstgevend is. Dat komt mede door het verhaal van de Chevrolet Bolt. GM verkoopt die auto feitelijk met een verlies van naar verluidt zo’n 9.000 Dollar per auto. Die auto wordt alleen gebouwd vanwege een mix van subsidies en regelgeving.

De relevantie van de marge die Porsche nog steeds weet te scoren met betrekking tot de Model 3, is dat ook Porsche haar productieaantallen flink heeft opgevoerd de laatste jaren. Dat is precies wat Tesla beoogd met haar nieuwste telg. De logische gedachte is dat minder exclusiviteit leidt tot lagere marges, maar Porsche bewijst dus dat dit niet het geval hoeft te zijn. Tesla zal uiteraard hopen dat dat ook voor hen geldt. In dat geval krijgen ze namelijk bakken vol met geld.

Heb jij vertrouwen in de marges van Tesla, of investeer je liever in Ford? (via electrek.co)