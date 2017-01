We krijgen veel te weinig snelheidsboetes

Dat vindt althans het Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid.

Volgens het instituut hebben boetes namelijk wel degelijk effect op gedragingen van automobilisten. Wie regelmatig een boete voor te hoge snelheid krijgt, zal ook daadwerkelijk rustiger gaan rijden, zo blijkt uit onderzoek. Hetzelfde geldt voor alcoholgebruik, al hoop ik dat we ons hier op Autoblog voornamelijk aan de eerstgenoemde overtreding schuldig maken.

Voor ondergetekende geldt in ieder geval dat hij al bijna drie jaar boeteloos is en dat komt niet omdat ik mij altijd keurig aan de geldende snelheidslimieten houdt. Ook bleek laatst al dat je op de meeste 130-snelwegen amper kans loopt geflitst te worden. In dat licht bezien is de stelling van het IWO, bij monde van woordvoerder Peter van der Knaap in het AD, dan ook helemaal niet zo vreemd. Zeker niet omdat in ons land het aantal verkeersdoden in 2015 met 9 procent is gestegen, de grootste stijging in heel Europa. Ook het aantal verkeersgewonden nam flink toe. Aan de andere kant, 2016 is wel de boeken ingegaan als een recordjaar voor boetes.

Behalve meer beboeten heeft het SWOV nog andere aanbevelingen. Zo hopen ze dat het volgende kabinet werk zal maken van fietspaden die niet met een berm of zogenaamde broodjes zijn afgescheiden van rijbanen waar door auto- en vrachtverkeer 50 km/u wordt gereden. Verder denkt Van der Knaap dat er door de uitstootgerichte bijtelling door zowel fabrikanten als consumenten bezuinigd is op veiligheidsvoorzieningen bij nieuwe auto’s en ook dat noemt hij kwalijk.