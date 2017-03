Zinspelen FCA en VAG nou wel of niet op een fusie?

Vooralsnog blijft het bij een vreemde verbale tango via de internationale pers, maar waar rook is is vuur?

Zodra Peugeot het Duitse Opel overnam gingen bij Sergio Marchionne de alarmbellen af. De grote baas van Fiat Chrysler ziet met lede ogen aan hoe PSA na VAG ineens de tweede fabrikant van Europa wordt en daarom gooide hij eerder al een hengel uit om Volkswagens interesse voor een eventuele fusie te polsen.

Vervolgens smeet VAG CEO Matthias Müller de deur resoluut dicht door tegenover de media te verklaren geen trek te hebben in een eventuele fusie, maar Müller kwam daar later toch weer op terug. Als Marchionne wilde praten kon dat, Müller wilde op voorhand nog niks uitsluiten en alle opties openhouden.

Nu is het weer de beurt aan Marchionne, die aangeeft weinig zin te hebben om z’n best te doen voor een fusie met Volkswagen. The Serge meent dat Fiat de enige logische partner is als Volkswagen weer de onbetwiste leider op de Europese automarkt wil worden, maar het initiatief zal vanuit Müller moeten komen:

If he wants to come, he knows where I live. I didn’t chase him and I have no intention of chasing him. But if I’m right on consolidation and the fact you need to build scale, we’re the natural place to go for him. I will not call Matthias. I have no interest.

Müller verklaarde intussen veel vertrouwen te hebben in de toekomst van Volkswagen, of die toekomst nou met of zonder FCA wordt ingekleurd:

I am pretty confident about the future of Volkswagen, with or without Marchionne

Onze gok: waarschijnlijk komt er echt wel een keer een goed gesprek tussen beide CEO’s, maar we zien op korte termijn geen fusie tussen FCA en VAG gebeuren. Een en ander kan natuurlijk veranderen als blijkt dat de overname van Opel door Peugeot een meesterzet was en de leidersrol van Volkswagen op de Europese markt in het gedrang komt.