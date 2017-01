Zo achterlijk snel wordt de nieuwe Ford GT

We weten al twee jaar hoe snel de hete sportwagen "ongeveer" gaat worden. Ford heeft nu de volledige specsheet vrijgegeven en het internet staat bijkans in brand.

Deze Amerikaanse concurrent van de Ferrari 488 GTB en consorten is namelijk goed voor niet minder dan 647 pk’s @ 6.250 rpm en een koppel van 746 Nm @ 5.900 rpm! Vermogen en koppel komen allemaal uit een 3.5L Twin Turbocharged EcoBeast V6 en niet meer uit de vertrouwde V8. Verder is het goed om te weten dat 90% van het koppel vanaf 3.500 rpm beschikbaar is.

Ford maakte er van begin af aan al geen geheim van dat de GT is ontwikkeld voor pittige rondetijden op het circuit. Dat horen we vaker, maar de Amerikanen zetten hun woorden kracht bij door een rijtje rondetijden vrij te geven. Het gaat om het Calabogie Motorsports Park te Canada (nooit van gehoord), waar volgens Ford de volgende rondetijden mogelijk zijn:

Ford GT: 2:09.8

McLaren 675LT: 2:10.88

Ferrari 458 Speciale: 2:12.9

Niet verkeerd! Verder heeft de nieuwe GT een topsnelheid van maar liefst 348 km/u, mede mogelijk gemaakt door de actieve aerodynamica. Die zorgt ervoor dat de downforce beschikbaar is indien gewenst. Moet de snelheid op een recht stuk omhoog, dan klapt de boel netjes in om de luchtweerstand te beperken. In V-max mode blijft de Cw-waarde hangen op een fraaie 0,35.

Leuk om te weten: de originele Ford GT40 (rijtest) heette zo vanwege zijn geringe hoogte van 40 inches. De nieuwe Ford GT is íets hoger, maar het scheelt niet veel. In huis tuin en keuken-modus zweeft het dak 43,7 inch boven het asfalt (111 cm), in racemodus wordt dat slechts 41,7 inch (106 cm). Je hebt dan nog maar 7 centimeter aan bodemspeling, wat op het circuit genoeg moet zijn. Op de openbare weg kun je hier en daar in de problemen komen.

Dan nog even over het gewicht. Volgens Ford heeft de GT een drooggewicht van 1.388 kg en da’s voor een auto in deze klasse bijzonder netjes. Een 488 GTB doet 1.370 kg. De McLaren 675LT is met 1.230 kg een klap lichter, maar da’s ook wel een auto uit een andere categorie.

Hongerig geworden na al die duizelingwekkende specs? Wellicht heb je mazzel! De GT was eigenlijk uitverkocht, maar Ford besloot om de productie met twee jaar te verlengen.