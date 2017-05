Zo gaat VW Duitse 14.000 werknemers lozen

Mag natuurlijk niet teveel kosten, want dieselgate.

De nasleep van Volkswagen Dieselgate is nog steeds in full swing, nu een deel van de klanten begint te klagen dat hun dieseltje na de fix te maken heeft met technische problemen. Daar schreven we onlangs een uitgebreid artikel over, je vindt het HIER.

Voor VW was Dieselgate sowieso een avontuur met een zure nasmaak, want het hele schandaal kostte het concern miljarden euro’s en dollars. And counting. Die financiĆ«le klap wordt deels opgevangen door te besparen op arbeidskosten en daarom zullen 14.000 werknemers in Duitsland tegen 2020 het veld moeten ruimen. Men hoopt daarmee in totaal 3 miljard euro te besparen.

Inmiddels hebben 7.000 oudere werknemers contracten getekend. Zij zitten veelal tegen het pensioen aan, maar zullen het bedrijf eerder verlaten. Kennelijk hebben ze bij VAG goed naar de solide afvloeiingsregeling bij onze belastingdienst gekeken! VW hoopt echter nog 2.200 extra werknemers over te halen om op deze manier het bedrijf te verlaten. Verder verwacht VAG dat alle 4.500 tijdelijke contracten in Duitsland niet zullen worden verlengd.

Alles bij elkaar zullen er naar verwachting 23.000 banen in Duitsland worden geschrapt tegen het jaar 2020, maar daar komen weer 9.000 werknemers bij die zich met name bezig zullen houden met zaken als digitalisering en elektrische mobiliteit. Uiteraard zal Volkswagen z’n best doen om de ontslagen personen onder te brengen op deze nieuwe posten, al is het maar om de vakbonden tevreden te houden.

Daarover gesproken: VAG kan geen werknemers met gedwongen ontslag de laan uit sturen omdat in akkoorden met vakbonden is afgesproken dat dat niet mag. Ook laat Volkswagen de werknemers met een tijdelijke arbeidsovereenkomst liever niet gaan, want dit zijn juist de jongere werknemers die goed inzetbaar zijn op de gebieden waar de autoreus in de toekomst op in wil zetten.

Al met al stevige hoofdbrekers voor het topmanagement. Maar geen medelijden, ze worden prima betaald. Alles bij elkaar worden trouwens 30.000 banen geschrapt (banen buiten Duitsland meegerekend).