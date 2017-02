Zo is een leaseprijs opgebouwd

Betaal je nu echt teveel of is dat gewoon een fabeltje? Wij hebben het antwoord!

We zien die leasebedragen overal voorbijkomen, maar hoe komt zo’n bedrag tot stand?

Leasevorm

Er zijn diverse leasevormen mogelijk. De twee bekendste zijn financial lease en operational lease. Financial lease is eigenlijk niets meer dan een financiering. Veel maatschappijen kunnen deze dan aanvullen met een vorm van service-module.

Een groot verschil tussen operational en financial lease is de eigenaar. Bij financial lease wordt degene die de financiering aanvraagt eigenaar. Bij operational lease blijft de leasemaatschappij eigenaar. In dit artikel belichten we de componenten van operational lease.

We berekenen de kosten direct mee. Dat doen we met een typische leaseauto, een Mazda6 SportBreak 2.2 SkyActiv-D 150 SkyLease GT. Ten eerste omdat het een gave auto is. Ten tweede omdat de Mazda6 bij diverse Autoblog-adviezen aan wordt geraden.

We stellen de auto even aan je voor:

Auto: Mazda 6 SportBreak SkyActiv D 2.2 150 SkyLease GT (GJ) Catalogusprijs: €39.030 Fiscale prijs: €38.909 Leasetarief: €800,- p.m. Vermogen: 150 pk bij 4.500 tpm Koppel: 380 Nm bij 2.000 tpm Topsnelheid: 210 km/u 0-100 km/u: 9,2 sec. Verbruik: 5,6 l/100km CO2 uitstoot: 110 gram/km

Een andere reden om voor de Mazda te6 in deze uitvoering te kiezen, is dat deze al behoorlijk compleet is. We hoeven dus niet een lading opties aan te vinken. Om een idee te krijgen wat je onder andere krijgt voor die 800 per maand of 39 mille, een klein overzichtje:

11 luidsprekers Bose en subwoofer

Gescheiden automatische airconditioning

Armsteun voorin (achterin trouwens ook)

Navigatieysteem met kleurenscherm

Lederen bekleding

Parkeersensoren met camera achter

Comfortsleutel

Airbags overal

Led koplampen

Eigenlijk alles wat je nodig hebt als topvertegenwoordiger. Metallic lak zit meestal al in de leaseprijs verwerkt. Dit is niet altijd het geval. Metallic kost €825,-, terwijl dat Soul Red net geen duizend euro kost. Gezien de iets betere restwaarde en de minieme meerprijs is dit verschil bijna te verwaarlozen.

Een Mazda6 als deze kost je dus ongeveer €800 per maand. Je zou kunnen rekenen dat als je sowieso 10 mille terug krijgt voor de auto aan het einde van de termijn, dat je (€39.000 – €10.000) 29 mille kwijt bent, dus €604 per maand. Ergo: de leasemaatschappij rekent even 200 euro per maand teveel af met de leaserijder en dus is lease véél te duur. Daarom gaan we nu dieper in de materie in om te kijken wat je nu daadwerkelijk kwijt bent en welke kosten allemaal verwerkt zitten in een leaseprijs.

Afschrijving

Een groot gedeelte van de kosten komen inderdaad op het conto van de afschrijving. Het is het verschil tussen de nieuwprijs en de waarde die de leasemaatschappij ervoor terugkrijgt aan het einde van de leasetermijn. Dit moet de maatschappij van te voren goed inschatten. Het is namelijk het risico van de maatschappij. Dat is dus de reden waarom sommige auto’s op papier wel voordelig lijken, maar door de enorme afschrijving toch duurder zijn.

Wat is de verwachte restwaarde van een Mazda6 SportBreak 2.2 Diesel (4 jaar oud / 160.000 km op de klok)? Een vier jaar oude Mazda6 SportBreak met 150 pk dieselmotor en handbak kost ongeveer €18.000. Een dikke GT-M zit iets hoger en een TS uitvoering iets lager. We gaan uit van een gegarandeerde inruilwaarde (of beter gezegd, handelswaarde) van €13.500 incl. BTW. Dat is het bedrag dat je aan de streep sowieso terug krijgt door de auto af te stoten. Ex. BTW is dat 11.157,01. Dit betekent dat je in 48 maanden 21.585,99 moet afschrijven. Dat is per maand per maand dus een afschrijving van €449,71.

Rente

De leasemaatschappij rekent een bepaalde rente over de auto. Bij een reguliere constructie zou je zeggen: in het begin is de rente in euro’s hoger (omdat de auto dan meer waard is) dan een jaar of twee later. De leasemaatschappij heeft dat keurig verdeeld over de verwachte looptijd zodat de leaseprijs niet eerst heel hoog begint om later lager te eindigen. Wat wel van invloed kan zijn is het tijdstip waarop je het leasecontract afsluit. De rente wordt van te voren bepaald en niet later aangepast.

Deze bedragen kunnen variëren, in dit geval gaan we uit van 6%.

MRB

De Motor Rijtuigen Belasting wordt ook meegenomen in de leaseprijs. Deze is vastgesteld door de provincie alwaar de eigenaar staat ingeschreven. Hier heeft de leasemaatschappij geen invloed op, evenals de bestuurder. Hoe zwaarder de auto, hoe hoger de leaseprijs.

Een Mazda6 SportBreak SkyActiv D 150 met handbak weegt 1.395 Kg. Dat betekent dat de auto in de schaal van 1351 Kg tot 1450 Kg zit. In de Provincie Utrecht betaal je dan €121,67 per maand, ofwel €1.460 per jaar.

Verzekering

Nog een factor waardoor een leaseprijs kan verschillen terwijl de andere variabelen gelijk zijn. Een jonge bestuurder met een schadeverleden betaalt nu eenmaal meer dan een een oudere chauffeur met 15 schadevrije jaren. Houdt er rekening mee dat dit grote consequenties kan hebben voor de leaseprijs, met name bij jonge bestuurders en duurdere auto’s. Dan zijn de indicatieprijzen niet meer representatief.

We gaan ervan uit dat de Mazda bestuurder in Utrecht woont en 37 jaar oud is. Deze persoon heeft 10 schadevrije jaren. Dan komt de All-Risk verzekering op €87,50 uit. Dat is inclusief assurantiebelasting, €350 eigen risico en accessoire dekking tot 500 euro en diefstal vanuit bijvoorbeeld de kofferbak.

Kosten leasemaatschappij

Dit zijn de zogenaamde ‘beheerskosten’. De leasemaatschappij maakt zelf ook kosten om de auto’s in beheer te houden. Nu zijn dit kosten die een particulier nooit zal maken (of je moet écht veel auto’s hebben), maar voor een groot bedrijf met honderden auto’s is het wel zo prettig om dit onder te brengen bij een leasemaatschappij. De kosten van beheer, en de risico’s daarvan worden gedragen door de maatschappij. Voor de maatschappij is het zorg deze kosten ook mee te rekenen. Het leasebedrag per maand is hun belangrijkste inkomstenbron.

De kosten om de auto in beheer te houden rekenen we niet mee. Ze maken wel degelijk deel uit van de leaseprijs.

Onderhoudsbeurten

Elke auto moet onderhoud krijgen. De onderhoudsintervallen bij nieuwe auto’s worden telkens langer, mede op aanvraag van de consument (en dus leasemaatschappijen). Hoe minder vaak een auto naar de garage voor een beurt moet, hoe lager de leaseprijs. Dit kan ook een groot verschil maken waarom de ene auto een stuk duurder per maand is dan de ander, terwijl de aanschafprijs ongeveer gelijk is. Dit is bijvoorbeeld een reden waarom een Maserati duurder is dan een vergelijkbare Mercedes-Benz.

Mazda geeft een onderhoudsinterval op van 20.000 km. De eerste 20.000 km krijgt de auto een kleine beurt, de tweede 20.000 km (dus op 40.000) een grote beurt. Dit betekent dat onze Mazda6 vier maal een kleine beurt ontvangt en drie maal een grote beurt. De kleine beurt hebben we geraamd op 500 euro, de grote beurt op 700 euro. Dit kan iets variëren, want het is per kilometerstand afhankelijk wat er gedaan moet worden. Deze prijzen zijn inclusief BTW, dus voor de leaseprijs calculatie wordt deze er nog af gehaald. (Ex. BTW €3.388,42, / 48 = 50,58 per maand ex btw).

Reparaties

Hiermee wordt eigenlijk bedoeld: ongepland onderhoud. Als er items aan de auto niet naar behoren werken dient deze direct gerepareerd te worden. Deze kosten zijn voor de leasemaatschappij. Zij zullen dus een zeer specifieke en precieze calculatie maken van wat de te verwachten reparatiekosten zullen zijn. Maar het is toch een nieuwe auto? Jazeker! Een Mazda6 heeft 3 jaar garantie, of 100.000 km (datgene wat eerder bereikt wordt). Dankzij het relatief hoge kilometrage vervalt de garantie na 30 maanden. Dit betekent dat de leasemaatschappij moet incalculeren hoeveel onderdelen er extra vervangen moeten worden. Voor dit overzicht beramen we het op €650 per jaar ex. btw, dus €975 voor die 18 maanden. Gezien het feit dat het een Mazda (Japanner dus betrouwbaar) is zou je kunnen denken dat er niets aan de hand zal zijn, maar een leasemaatschappij moet deze kosten wel voor zijn. Eigenlijk geldt hetzelfde als je zelf de auto op je eigen zaak zet, dan is het ook verstandig om voor deze eventuele kosten een reserve aan te houden.

Bij de Mazda6 gaan we uit van €975 ex. btw aan onvoorziene reparaties die na de garantietermijn zelf bekostigd dienen te worden.

Bandenservice

Dit hoort toch ook gewoon bij onderhoud? Ja en nee. Ook hierbij kan het zijn dat het ene type auto sneller banden verslijt dan het andere type. Dit verklaart ook bijvoorbeeld waarom auto’s met een grotere velgdiameter een stukje duurder zijn. De banden kosten immers ook meer.

We gaan bij de Mazda6 SportBreak niets veranderen aan de standaardbanden, hoe mooi die dikke 19” velgen ook staan. Standaard heeft de Skylease GT zeker geen verkeerde wielen: 17” in diameter met 225 brede banden eronder. Laten we aannemen voor het gemak dat je 6 maanden zult rijden op zomerbanden en 6 maanden op winterrubber (dit kan in de praktijk uiteraard anders uitpakken). Gemiddeld gaan we ervan uit dat de voorbanden om de 40.000 km vervangen moeten worden en de achterbanden om de 60.000 km. Dit betekent dat er in de periode van 160.000 km 3 setjes voorbanden en 2 setjes achterbanden. We kiezen voor Michelin Primacy 3 zomerbanden (ongeveer €130 euro inclusief BTW) en Continental WinterContact TS (ongeveer 145 euro inclusief btw). Gemiddelde banden prijs is dus €137,50. Tijdens de totale duur worden er 5 setjes (á 2 stuks) gebruikt. Dat is een totaal van €1.375,- aan banden, 1.136,36 Ex. Btw in 4 jaar, dus 23,67 ex. Btw per maand aan banden.

Vervangend vervoer

Je werkgever verstrekt niet alleen een leaseauto om je te belonen, maar ook omdat hij er baat bij heeft dat je mobiel bent. Mocht je toch onverhoopt naar de garage moeten is het wel de bedoeling dat je een vervangende auto mee krijgt. Let op: zeker bij Private Lease en leaseauto’s in het lage segment zit dit bijna nooit in de leaseprijs, dan dient het extra betaald te worden. Voor duurdere auto’s geldt dan dat je niet altijd een gelijkwaardige leenauto meekrijgt. Dus het kan zijn dat je als jouw Mazda6 in de garage staat, dat jij even in een Mazda2 moet rijden. Geen straf overigens: dat is een van de leukst rijdende auto’s in zijn segment.

In het geval van de Mazda6 gaan we uit van een compacte maar volwaardige vervangingsauto in de vorm van een Mazda2 of Mazda3. Kosten zijn ongeveer geraamd op 65 euro incl. btw per beurt. Aangezien je vijf keer voor een beurt kom, zit je op €325,-. Ex. btw kom je dan uit op €268,60.

Dealerkeuze

Ook de keuze voor de dealer kan invloed hebben op de leaseprijs. Het kan zijn dat de leasemaatschappij met sommige dealers scherpere deals kan maken dan met degene bij jou om de hoek. Dit kan gelden voor zowel aanschaf als onderhoud.

Aangezien leasemaatschappijen winst maken zou je kunnen denken dat je teveel betaald. In principe klopt dat, maar in het ligt iets genuanceerder. Het is goed mogelijk dat jij een nieuwe auto koopt, er 4 jaar mee doet en hem goed inruilt. Je telt alle kosten bij elkaar op en bent maandelijks mooi even goedkoper uit dan met een leasemaatschappij. Het zal alleen nooit een groot verschil zijn.

Als we deze kosten bij elkaar optellen komen we op het volgende sommetje uit:

Kosten per maand: Aanschaf Mazda 6 €39.030,00 incl BTW

€32.743,00 Excl. BTW Restwaarde: €11.157,01 €449,71 Rente (6%) €1.964,58 €40,92 Wegenbelasting (1.385 kg, Utrecht) €5.840 €121,67 Verzekering: €4.200 €87,50 Onderhoud: €2.603,30 54,23 Reparaties: €975 €20,31 Banden: €1.136,36 €23,67 Vervangend vervoer €5,59 5,59 Totaal: €803,60

Huh? Klopt dit wel? Waarom zijn we, alles bij elkaar gerekend, toch duurder uit? We hebben toch gespaard? Leasen is toch veel te duur? Dit komt omdat je een particulier bent en geen leasemaatschappij. Omdat een leasemaatschappij veel onderhoud, banden en auto’s afneemt, kan deze een procentueel grotere korting bedingen dan jij als particulier dat kan. Houd dat goed in het achterhoofd.

Daarbij: is het wel verstandig om zelf voor een dure auto te sparen en dan de leasemaatschappij ‘te slim af te zijn’? Stel, je bent ondernemer. Als je een auto op de zaak kan leasen, dan kun je geld vrijhouden voor je core business. Je kunt geld investeren in dingen die direct geld opleveren. Daarbij drukt het aanschafbedrag van een auto enorm op de balans. Zelf kopen en onderhouden heeft dus twee zwaar wegende financiële nadelen.

Mocht je werknemer zijn dan is leasen nog steeds een goede optie. Ja, je zult bijtelling erover moeten betalen van 22%, tenzij je een elektrische auto gaat leasen, dan betaal je tot €50.000 4%. Maar laten we uitgaan van die 22%, dat bedrag moet je boven je inkomen tellen. Dus ja, je zult (afhankelijk van de belastingschijf waar je in zit) meer voor je auto moeten betalen. Maar het is onmogelijk om voor dat bedrag een gelijkwaardige auto te rijden.

Kortom: goedkoop is leasen zeker niet, maar het is niet alleen de auto waar je gebruik van kunt maken, maar ook de zekerheid mobiliteit. In het geval van Private Lease betaal je zelf ook nog eens de BTW, maar daar heb je met aanschaf en onderhoud voor een privé auto ook met te maken krijgen. Ook Private Lease is zo gek nog niet. Als jij 4 jaar lang onbezorgd in een nieuwe auto wilt rijden en van te voren wilt weten met welke kosten je te maken hebt, is het een uitkomst.

Zelf wat leasemodelen vergelijken? Check leaseprijsvergelijker.nl.