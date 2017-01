Zo snel is de racer van Tesla

In elk geval sneller dan een Bugatti Veyron...

Eerder vandaag bespraken we de racehistorie van AMG. Als er één raceauto iconisch is, is het wel de 300 SEL 6.8 AMG. Racen met een gigantisch grote sloep heeft gewoon iets. Tesla is op dit moment hard aan de weg aan het timmeren om een eigen historie op te bouwen. Daar hoort natuurlijk een raceauto bij. Want het adagium ‘Racing improves the breed’ geldt namelijk altijd.

De raceversie van de Tesla Model S werd enkele weken geleden al getoond aan het grote publiek. We hebben nu de specs van deze opgevoerde powersedan en eerlijk is eerlijk: ze zijn indrukwekkend! De basis voor de Electric GT Tesla Model S (zo heet ie officieel) is de Model S P100D. Dat is in standaardvorm al een zeer snelle auto: de sprint wordt in 2,7 seconden afgeraffeld. Het nadeel van de Model S is natuurlijk het gewicht. Niet dat de concurrentie vedergewichten zijn, maar 2270 Kg is bijna Bentley niveau.

Bij een raceauto kan al het nodeloze gewicht eruit, dus ook deze GT Tesla kreeg een dieet. Het resultaat is een afname van 500 Kg! De motor werd ook nog onder handen genomen. De coureurs hebben nu 778 pk onder hun rechtervoet. Het koppel is eveneens indrukwekkend: 995 Nm. En zoals het een elektrische auto betaamt wordt dat direct op de wielen losgelaten.

Het resultaat is dat deze raceauto nu van 0-100 sprint in een Bugatti-generende 2,1 seconden. De topsnelheid bleef met 250 km/u ongewijzigd. Uiteraard is er aan alles gedacht. Zo heeft de Electric GT Tesla een volledige rolkooi, speciale Pirelli P-Zero banden, grotere remmen en een raceonderstel.

Het kampioenschap vangt dit jaar aan met 10 verschillende teams die beide 2 rijders aandragen, waaronder heuse Nederlanders! Er staan 7 Europese circuits op de planning. De indeling van de races is lekker overzichtelijk. Er is een vrije training van 20 minuten en een kwalificatiesessie van 60 minuten. Vervolgens zijn er twee races van 60 Km. De eerste wordt overdag gehouden, de tweede in de vooravond. Meer informatie over deze nieuwe raceklasse vind je hier.

Dan even een klein verzoekje aan Tesla. De prestaties van de Model S staan buiten kijf en ook het uiterlijk is niet verkeerd. Maar zou het mogelijk zijn om het topmodel iets onderscheidender te maken? Met name die uitgeklopte wielkasten en splitter zouden mooi staan op een P100D. Alvast bedankt!