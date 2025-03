Deze interessante youngtimers zijn recent op kenteken gezet

Wat dacht je van de allerlaatste Bentley Continental SC of een Jaguar XJS met de aandrijflijn van een Nissan Leaf?

Elke maand zien we nieuwe modellen, exclusieve bolides en allerlei rare auto’s in het RDW-register verschijnen. Ook kijken we vaak naar de klassiekers die ons landje recent hebben gevonden. Deze keer verschuiven we de blik naar iets jongere auto’s waar een groeiende interesse voor is, de youngtimers. Maar ook nog even kort naar de klassiekers, dat kunnen we niet laten.

Bentley Continental Sedanca Coupé

In 1996 werd door Bentley de Continental T gepresenteerd, gebaseerd op de Continental R (1991 – 2003) maar met een kleinere wielbasis en een krachtigere motor. Veel luxe, maar dan in combinatie met wat meer sportiviteit. De 6.75 liter V8 leverde in dit geval 400 pk en 800 Nm, voldoende om het gewicht van 2.420 kg in 6.0 seconden naar de 100 de krijgen. Vanaf 1998 steeg het zelfs naar 420 pk en 880 Nm. In totaal werden 350 exemplaren gebouwd, waaronder 23 Mulliner en 5 Le Mans uitvoeringen.

In 1999 ontstond er vanuit de Continental T een gelimiteerde uitvoering, met de naam Continental SC. De ‘SC’ staat daarbij voor Sedanca Coupé, refererend naar oude Bentley’s uit de jaren ’30. Het speciale zat ‘m in het targa dak waarmee de SC was uitgevoerd, bestaande uit twee glazen panelen met een speciale coating om de warmte buiten te houden, die mooi opgeborgen konden worden in een speciale ruimte onder de vloer van de kofferbak. Dat klinkt natuurlijk geweldig, ware het niet dat de panelen niet goed aansloten waardoor lekkages ontstonden en ‘SC’ in het vervolg voor ‘Soaked Carpet’ stond. Toch een beetje sneu aangezien het gaat om de duurste nieuwe auto die je in die tijd kon kopen, met een prijs van ongeveer 850.000 gulden. Tegenwoordig zou dat, inclusief inflatie, gelijk zijn aan ongeveer €700.000. En voor dat geld verwacht je op z’n minst een dakje wat niet lekt.

Van de Continental SC zijn in totaal 79 exemplaren gebouwd, waaronder 6 Mulliner uitvoeringen, die nóg wat sportiever waren. De allerlaatste van deze 79 stuks (geen Mulliner trouwens) is in januari op Nederlands kenteken gezet. Hopelijk gaat de nieuwe eigenaar er lekker mee rijden en blijft het binnen ook gewoon lekker droog.

Ferrari 328 GTS

Van de 25 Ferrari’s die in januari een nieuw Nederlands kenteken mochten ontvangen, vallen slechts twee exemplaren in de groep van youngtimers: een rode Ferrari 348 tb uit 1991 en de voorganger hiervan, een rode 328 GTS uit 1987.

De naam zegt het al: 3.2 liter V8 ‘Gran Turismo Spider’, dus uitgevoerd met een targa dak. Een dakje dat niet bekend staat vanwege de lekkages, dat dan wel weer. Tussen 1985 en 1989 werden 6.068 exemplaren gebouwd, beduidend meer dan van de 328 ‘Gran Turismo Berlinetta’ waarvan er maar 1.344 geproduceerd zijn. Deze verhouding zie je trouwens ook terug in het Nederlandse wagenpark: 19x 328 GTB en 94x 328 GTS.

Het exemplaar dat recent de gele platen heeft ontvangen, werd nieuw geleverd via de dealer Denzel in Wenen. Recent is de auto vanuit Zwitserland naar Nederland gekomen, mooi op tijd om van de lente te kunnen genieten.

Jaguar XJS EV

Van de Jaguar XJ-S / XJS is het een beetje lastig om te zeggen hoeveel er nu op Nederlands kenteken staan. De RDW houdt van alternatieve schrijfwijzen (35+ in dit geval) en is geen uitblinker in het voorkomen van spelfouten, maar om het eenvoudig te houden zeggen we dat er rond de 500 geregistreerd staan, op een totale productie van 115.413 stuks.

In januari zijn er drie op kenteken gekomen, waarvan twee met de bekende 5.3 liter V12. De derde heeft niet eens cilinders, het gaat namelijk om een EV ombouw! In dit geval zit er een Nissan EM57 elektromotor in, bekend van de Nissan Leaf. Je mag dus raden waar het accupakket vandaan komt.

Tsja, velen zullen het zien als ‘heiligschennis’, maar toch neemt de interesse in dergelijke EV-ombouwtrajecten steeds meer toe. Soms omdat de auto anders bijna niet meer te redden is, soms om toch een klassieker te rijden terwijl je wel kunt genieten van EV-voordelen zoals weinig onderhoud, hoge betrouwbaarheid en betere prestaties.

Vergis je niet, ondertussen zijn zo’n 200 youngtimers en klassiekers op Nederlands kenteken voorzien van een accupakket en een elektromotor. Citroën scoort hierbij relatief hoog, met best wat exemplaren van de 2CV, de Ami, de DS, de Dyane en de Mehari. Maar ook modellen zoals de Austin Healey, BMW Z3, Porsche 911/912 en Triumph Spitfire kom je tegen met geëlektrificeerde varianten. En zelfs twee Rolls-Royces, een Silver Shadow en een Silver Spur, staan met enige regelmaat aan de laadpaal.

De eerdergenoemde XJ-S is trouwens zeker niet de eerste Jaguar die is omgebouwd tot EV. De teller voor Jaguar staat op ongeveer 10 exemplaren, waaronder ook drie E-types.

TVR

Recent kon je bij ‘Mijn Video’ al genieten van een prachtige Tasmin 420. Een merk dat je sowieso niet veel ziet op de Nederlandse wegen, er staan maar 438 exemplaren op kenteken. Des te leuker is het dat in januari vier exemplaren een RDW-keuringsstation hebben opgezocht om gele platen te mogen ontvangen.

De oudste is een witte TVR 350i Fixed Head uit 1983, gevolgd door een rode Tasmin 280i uit 1985. De sterkste is een grijze TVR Tuscan (Speed Six) uit 2000, die uit de vierliter V6 een vermogen van 365 pk haalt. Om het rijtje af te maken, de vierde komt uit 2001 en betreft een blauwe Chimaera 450.

Interessante klassiekers

Tot nu toe hebben we het gehad over verschillende leuke en interessante youngtimers die in januari op kenteken zijn gekomen. Nu kun je natuurlijk heel lang discussiëren over wanneer een auto nu een youngtimer is of wanneer je het nou hebt over een klassieker. Dat gaan we dus ook niet doen. Wat we wel gaan doen, is dat we een paar bijzondere ouwetjes bekijken die bij de RDW zijn voorzien van een vers klassiekerkenteken.

Zo zien we bijvoorbeeld een Alfa Romeo 6C 1750 Gran Turismo uit 1930 in het register verschijnen. Een prachtige oude ‘Mille Miglia’ racer die in de jaren ’30 in Eritrea rond reed. Bij dit Afrikaanse land zou je niet direct denken aan dergelijke auto’s, maar dat komt omdat Eritrea tussen ongeveer 1885 en 1941 een Italiaanse kolonie was. In de hoofdstad Asmara woonden veel mensen van Italiaanse afkomst en naar typisch Italiaans gebruik hielden ze enorm van auto’s, races en heuvelklimmen.

Het toeval wil namelijk dat een andere klassieker die op Nederlands kenteken is gekomen ook een tijd in Eritrea is geweest en daar ook heeft geracet. Het betreft een zeer bijzondere Lancia Dilambda 232 uit 1932. Deze is voorzien van een indrukwekkende 4-liter V8. Zoals bij jullie vast wel bekend is, staat de cilinders bij de meeste V8’s onder een hoek van 60 of 90 graden. Bij deze Lancia staan ze echter onder een hoek van slechts 24 graden! Pak de geodriehoek er maar eens bij en zie hoe klein deze hoek is.

Vanuit Italië zien we nog twee andere interessante klassiekers op Nederlands kenteken verschijnen, waaronder het Lancia Flavia Sport Zagato 1800 Prototype. Opnieuw een auto met een racehistorie, in dit geval de Targa Florio in 1964 met racenummer 184. Maar het is ook een auto die bijvoorbeeld in 2014 op Pebble Beach heeft gestaan. Opnieuw een fantastische toevoeging aan het Nederlandse wagenpark dus.

Dat kun je ook zeggen van de Ferrari 212 Inter Touring Berlinetta. Daarvoor gaan we eerst even terug naar 1948, toen Enzo Ferrari de eerste straat-Ferrari presenteerde, de 166 Inter. Net zoals bij de 125 S en de 159 S refereerde het getal uit de naam naar het aantal cc per cilinder. Het waren natuurlijk twaalfcilinders, dus bij de 166 kwam je dan uit op een totale motorinhoud van 1.995 cc. Daarna volgde de 195 Inter met, je raadt het al, 2.341 cc. In 1951 werd de motor opnieuw vergroot, deze keer tot 2.563 cc. En dat leverde natuurlijk als naam de 212 Inter op.

Van dit model werden uiteindelijk 78 exemplaren gebouwd, waarbij de carrosseriën werden gemaakt door Vignale (35), Pinin Farina (17), Ghia (16), Touring (6), Ghia-Aigle (2), Stabilimenti Farina (1) en Abbott (1). Touring bouwde één Barchetta en vijf Berlinetta’s. En ja, één van deze vijf exemplaren, staat nu dus op Nederlands kenteken.

Last but certainly not least: een Mercedes-Benz 300 SL Roadster. Een prachtig zwart exemplaar met een rood interieur uit 1962 dat vorig jaar door Bonhams geveild werd tijdens het Goodwood Festival of Speed als onderdeel van de Tom Scott collectie. Uiteindelijk werd er € 1.245.000 voor betaald en daarmee lijkt dit de duurste klassieker te zijn die in januari op kenteken is gekomen.

Dit was een bijdrage van Edvar van Daalen

