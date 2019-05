1.000 pk sterke Hellephant binnen no-time uitverkocht

Dodge boert goed deze dagen.

Wie dacht dat er geen animo zou zijn voor de Mopar Hellephant van Dodge, mag zich bij deze achter de oren krabben. Na een initiƫle interesse van ruim 1.000 man was het al de verwachting dat het merk zijn nieuwe, belachelijk krachtige motorblok snel zou uitverkopen. Niemand had echter verwacht dat Dodge binnen twee dagen alle exemplaren van de Hellephant van de hand zou doen.

In reactie op een vraag van liefhebberswebsite Allpar laat Fiat Chrysler Autombiles weten dat Dodge inderdaad alle exemplaren van de Hellephant heeft uitverkocht. Volgens het concern had Dodge binnen 48 uur voldoende voorbestellingen binnen om de verkoop alweer op te doeken. Hoewel het niet exact bekend is hoeveel exemplaren Dodge precies zal maken, gaat het volgens de geruchten om ongeveer 100 stuks.

Het Hellephant-blok, dat in de Verenigde Staten 29.995 dollar kost, is een ware verademing voor Amerikaanse horsepower-junks. De zevenliter V8 met supercharger produceert namelijk 1.014 pk en 1.288 Nm, waardoor hij in allerhande muscle cars van pas kan komen. Overigens is hij bijzonder eenvoudig te plaatsen in zulke wagens. Volgens Dodge past hij in al zijn auto’s en off-roaders die na 1976 op de markt zijn gekomen.

Zij die ditmaal geen Hellephant op de kop hebben weten te tikken, hoeven niet te treuren. Wel moeten ze even wachten. Dodge is naar verluidt van plan om na deze eerste reeks in een later stadium met een tweede ronde op de proppen te komen.