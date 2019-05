Grootmacht trekt de Volkswagen Golf uit de schappen

Wie doet er nou zoiets?!...

Alles is relatief. Ja, daar gaan we weer. Het is wel waar: als het gaat om verschillen tussen auto’s op verschillende markten, dan is bijna geen één land hetzelfde. En toch is er, vooral in Europa, één auto die het in elke markt goed lijkt te doen. Dat is inderdaad iedereens favoriete recht-toe-recht-aan-auto: de Golf.

Er is geen Nederlandse automarkt voor te stellen zonder de VW Golf. De auto is hier razend populair, evenals in veel andere Europese landen. Buiten Europa is het een heel ander verhaal. In Azië is de meestverkochte auto wel een compacte hatchback/sedan, namelijk de Toyota Corolla. In de VS is het een compleet andere auto, namelijk de Ford F-150. Aldaar doet de VW Golf het een stuk minder en ligt Volkswagen sowieso nog steeds onder vuur door dieselgate.

Bovendien voelt men de crossover- en SUV-hype ook in de VS. Men opteert liever voor een veel grotere VW, een Touareg of Atlas bijvoorbeeld. Als er al wordt geopteerd voor een ‘lage’ auto is het de toch vrij flinke Passat NMS. Niemand wil een Golf hebben. Enkel de GTI-tjes en de Golf R. Vandaar dat Volkswagen vanaf de Golf 8 de VS overslaat.

Dat blijkt uit een gesprek met een VW-medewerker door Motor1. Zonder officieel te bevestigen waarom zegt de werknemer dat de Golf en de SportsWagon (die we hier Variant noemen) verdwijnen uit de prijslijsten. Voor mensen die alleen de snelle Golfjes willen in de VS is er niks aan de hand, de GTI en de R blijven. De rest gaat exit.

Motor1 vergeleek de claim met wat verkoopcijfers en dan is het best te begrijpen. In 2018 bestond het totale aantal verkochte Volkswagens maar voor twee procent uit Golfs. Bovendien was 48 procent van dat aantal een GTI of R. Men liep dus sowieso niet warm voor de Golf, maar zonder de GTI en R was het dus maar één procent. Overigens wordt er geen woord gerept over de e-Golf, maar naar verluidt zal de elektrische Golf bezwijken onder het ID-label. Iets met kannibalisatie.

Het klinkt heftig dat een groot land de Golf in de ban doet, kijkend naar het al 45-jarige succes van de Modaalhatchback. De auto maakt in de VS echter minder verschil dan je denkt, dus is het te begrijpen.

Beeld: oranje Golf R op Autojunk.