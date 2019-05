Audi wint niet van Tesla, stort zich verder op waterstof

Het zal er al aan te komen...

Onder de nieuwe CEO van Audi, de Nederlandse Bram Schot, heeft Audi besloten de koers voor de toekomst iets bij te stellen. Audi zal nog altijd druk bezig blijven met het ontwikkelen en produceren van nieuwe elektrische auto’s, maar daarnaast zal het zich ook meer richten op waterstof.

Het bericht, dat vandaag door Autocar naar buiten werd gebracht, komt niet helemaal als een donderslag bij heldere hemel. Eerder kregen we namelijk te horen dat Audi een samenwerking was aangegaan met Hyundai, met als doel het uitwisselen van informatie en patenten op het gebied van brandstofceltechniek.

Met de uitspraak van Schot vandaag wordt echter nogmaals duidelijk dat Audi in zijn toekomstige modellengamma niet enkel volledig elektrische auto’s ziet. Schot zegt namelijk dat Audi meer vaart gaat zetten achter de ontwikkeling van waterstofauto’s. Het automerk uit Ingolstadt zal onder meer extra geld, mankracht en “vertrouwen” in het herboren h-tron project steken. Dit jaar nog zal het met een nieuw prototype op de proppen komen. Zo spoedig als 2021 zal een beperkt aantal klanten mogelijk al in een FCEV van het merk kunnen rijden.

Audi’s gedachteverandering is te danken aan zijn bevindingen omtrent EV’s. Audi twijfelt of de grote vraag naar elektrische auto’s wel beantwoord kan worden door de hoeveelheid grondstoffen die nodig zijn om batterijen te produceren. Daarnaast denkt het dat het met zijn waterstofauto’s klanten met ‘range anxiety’ betere tegemoet kan komen, aangezien FCEV’s doorgaan verder kunnen rijden op een volle tank.