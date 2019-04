FCA stoot General Motors pijnlijk van de troon

Althans, van de op een na hoogste podiumplaats.

Er is veel aan te merken op de Verenigde Staten van Amerika, maar qua auto’s hebben we er toch een zwak voor. Ze zien er stoer uit, zijn vaak voorzien van een dikke V8 en zijn ook nog eens spotgoedkoop. Dankzij de zeer beperkte toegestane maximum snelheden heb je niet zoveel aan het vermogen, maar een kniesoor die daar op let.

De automarkt is er ook net even wat anders. Sterker nog, de meest populaire auto’s zijn technisch gezien helemaal geen auto’s, maar ‘trucks’. Omdat ze dus niet worden geclassificeerd worden als auto’s, hoeven ze niet te voldoen aan strenge eisen op het gebied van emissies en veiligheid. Tegelijkertijd hebben de fabrikanten de auto’s telkens verder ontwikkeld. Qua luxe en prestaties hoeven ze, afhankelijk van de uitvoering, niet onder te doen voor een personenauto.

De onbetwiste marktleider is Ford. De Ford F-150 (afbeelding boven) is al jarenlang de bestverkochte ‘auto’ ter wereld. De nummer twee is de Chevrolet Silverado en nummer drie is de RAM 1500. Nou ja, is moet eigenlijk was zijn. FCA heeft namelijk General Motors van de troon gestoten, dat meldt Automotive News. De RAM 1500 (voorheen Dodge RAM) was altijd de eeuwige nummer 3, maar de laatste tijd liep het merk hard in op de number two.

Voor de goede orde, Chevrolet verkocht in 2018 nog 135.545 Silverado’s (afbeelding onder), tegen 103.964 RAM’s. In Q1 van 2019 is het aantal Chevy’s gedaald naar 114.313 stuks, terwijl er 120.026 RAM’s aan de man werden gebracht. Kortom, FCA heeft een gevoelige tik uitgedeeld aan General Motors, temeer dat de klanten over het algemeen zeer merktrouw zijn. Men stapt niet zomaar over naar een pickup van een ander merk.

Zowel General Motors en FCA hebben hun pickups compleet in het nieuw gestoken. Beide fabrikanten hebben er tevens voor gekozen om het oude model nog even in productie te houden totdat het nieuwe gamma op volle sterkte is. Soms duurt het even voordat alle relevante uitvoeringen leverbaar zijn. Het grote verschil is de prijs. FCA zet de RAM ‘Classic’ (afbeelding onder) extreem scherp in de markt. In sommige staten werden er kortingen aangeboden van 18.000 dollar. Dat is even wat anders dan een gratis trekhaak of een TomTom.

General Motors biedt ook kortingen aan op de Silverado, maar die zijn veel minder hoog. Daarbij heeft General Motors nóg een merk dat pickups verkoopt: GMC. Van de hoger dan de Silverado in de markt geplaatste GMC Sierra 1500 zijn er 40.546 exemplaren verkocht.

Pickups zijn in Amerika zéér belangrijk. Vanwege de stokoude techniek die is toegepast, zijn de ontwikkelingskosten lekker laag. Daarentegen zijn de luxe, krachtige en dus duurdere varianten enorm populair, wat ervoor zorgt dat de marges op dit soort auto’s enorm zijn. Goede verkoopcijfers van dit type auto zijn essentieel voor de autobouwers. De Top 6 ziet er als volgt uit:

1 Ford F-Series 214.611 2 RAM 120.026 3 Chevrolet Silverado 114.313 4 GMC Sierra 40.456 5 Toyota Tundra 25.100 6 Nissan Titan 9.683

