Ook bij Aston Martin is dromen nog steeds toegestaan

Aston Martin maakt het niet uit hoe groot je portemonnee is, kijken mag namelijk altijd.

Het is maar betrekkelijk hoe groot nieuws het is als er een configurator live is. Soms lichten we er eentje uit omdat ‘ie cool is, soms omdat het altijd leuk is om even tijdens het poederen van je neus even te kijken hoe duur je een Porsche 911 GT3 kan maken. En ja, als jij in de markt bent voor een Peugeot 208 kan je ook op je dooie gemak bij Peugeot even de opties online bij langs. Het nadeel van die laatste categorie is wel dat je het hebt over een massaproduct waar het proces gestroomlijnd moet worden, en dat kost je keuze qua opties.

Configurator

Dus zijn de configurators het leukst als het gaat om echt hele dure auto’s. Je moet van goede huize komen om zeven cijfers stuk te slaan op een auto en dan wordt je vaak qua ‘spec’ uitgenodigd op de koffie bij de dealer om alles door te nemen. Het normale volk dat enkel kan dromen van zo’n auto blijft dan helaas achter,

Aston Martin Valhalla Configurator

Tegenwoordig zien we steeds meer dat zelfs de meest extreme modellen van merken gewoon te configureren zijn en Aston Martin doet ook mee. De kersvers gepresenteerde Valhalla is namelijk door de configurator te halen, ongeacht het feit dat de verwachte prijs tegen de miljoen aan komt te liggen en de oplage van 999 stuks betekent dat de kans dat je er één mag kopen vrij klein is. Geeft niet, pielen met de opties mag altijd, dat mocht bijvoorbeeld met de in 110 stuks gebouwde Valour ook. Bovendien kan je dan verwachten wat mensen die hun geld liever bij Aston Martin dan Specsavers uitgeven gaan kiezen.

Als je bijvoorbeeld echt vrijwel alles aan vinkt, zoals ondergetekende heeft gedaan bij het bovenstaande voorbeeld (in het prachtige Storm Purple), dan kom je op een kleurrijk geheel uit. Oké, ik heb expres de accenten zo veel mogelijk oranje gemaakt om consequent te zijn, maar bijvoorbeeld blauwe remmen had ook gemogen.

Je mag de Valhalla van Aston Martin ook lekker klassiek houden, zoals deze ‘Racing Green’ met enkel gele remklauwen als accent. Al het koolstofvezel is overigens glimmend of mat te maken, of ze lakken het zelfs zwart voor je als je niet van kool houdt. Je hebt uiteraard de keuze uit zo’n beetje het hele kleurenspectrum qua lakkleuren, alsook accentkleuren voor de zeven verschillende liveries, remklauwen, gordels en stiksels.

Mocht jij nou denken: je auto lakken is overrated, probeer dit dan eens. Ongelakt koolstofvezel, glimmend dan wel mat (sorry, ‘satijn’). Dat geeft ook een grappige dimensie aan de auto, aangezien je dan bijvoorbeeld wel kan kiezen voor accenten of zelfs een hele streep over de auto in een scala aan kleuren.

Neem dus vooral even een kijkje bij het Britse merk en vergeet niet het beste te maken van de best wel toffe configurator van Aston Martin. Je kan namelijk zelf kiezen welke achtergrond je wil zien, van idyllische Mediterrane kronkelwegen tot de pitbox van Fernando Alonso.