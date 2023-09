Tofste hot hatch van het moment binnenkort nog toffer

En voor luie mensen is er ook goed met de tofste hot hatch van het moment.

Het segment van de B-segment hot hatchback sis langzaam aan het uitsterven. Dat is ook logisch, want het B-segment zelfs is aan het uitsterven. Sowieso op ons continent, waar de auto’s vanuit de EU van dermate dure items moeten worden voorzien, dat het simpelweg niet rendabel is om ze nog te voeren. Dat is jammer, want daardoor hebben we ook geen B-segment hot hatches. Zo is de Ford Fiesta ST immers uit productie, hebben Peugeot en Renault geen 208 GTI of Clio R.S. en kost een Volkswagen Polo GTI 43.790 euro. Ja, een Polo GTI kost tegenwoordig 43.790 euro. En we vonden de aanvankelijke 37.990 euro al veel.

Wat dat betreft is het bijzonder dat Toyota zoiets als de GR Yaris bouwt, een homologatiespecial avant la lettre. Uiteraard wisten we allemaal dat deze auto niet in grote getale verkrijgbaar zou zijn, maar we zijn al lang blij dát ‘ie er is.

In sommige gevallen kennen dit soort auto’s een vrij productierun, maar in dit geval lijkt dat mee te vallen. Dat meldt het Japanse Best Car Web.

Tofste hot hatch krijgt nog meer power!

Sterker nog, er komt nieuwe variant! Toyota gaat daarbij wel standaardiseren. Heel kort door de bocht lijkt het erop dat ze de aandrijflijn van de GR Corolla gaan gebruiken. Althans, de motor. Dat betekent een flinke vermogensstijging voor de GR Yaris. Afhankelijk van de markt levert de 1.6 driecilinder nu 261 pk of 272 pk.

Dat moet na de facelift dan 300 pk gaan worden. Nu zijn er al zat GR Yarissen getuned naar meer dan 300 pk, dus er zit dus nog wel degelijk marge in het blok. Qua koppel zal het – hoogstwaarschijnlijk – hetzelfde blijven. Zowel de snelste Yaris als de snelste Corolla leveren beide 370 Nm.

Wanneer komt de GR Yaris facelift dan?

Bijzonderder is de transmissie. Zowel de GR Yaris als de GR Corolla hebben een handgeschakelde zesbak. Dat is precies wat de auto zo leuk maakt. Goed nieuws: die handbak blijft. Er zal alleen wel een optie komen voor een achttraps automaat met koppelomvormer.

De komst van een dergelijke transmissie is niet zo heel erg vreemd: veel mensen willen tegenwoordig een automaat. Waarschijnlijk merkt Toyota dat ze met gemak meer auto’s kunnen verkopen als ze een automaat in de aanbieding hebben.

Qua uiterlijke wijzigingen hout Toyota zich redelijk in, aldus de Japanse publicatie. Zowel de voor- als achterbumper zullen anders zijn. Je kunt de auto echter het beste herkennen aan de extra grote dakspoiler. Cool! De onthulling staat gepland voor begin 2024, maar de eerste orders zullen de komende maanden al gepland kunnen worden.

