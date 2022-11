1 op de 5 online berichten over Verstappen zijn haatdragend

Max Verstappen heeft het afgelopen weekend weer een hoop online haat over zich heen gekregen.

Max Verstappen is niet direct iemand met wie je veel medelijden hoeft te hebben. Hij was de bestbetaalde coureur van 2022 en mag zich inmiddels tweevoudig wereldkampioen noemen. Toch zit er ook een nadeel aan hoge bomen: die vangen veel wind.

Dit spreekwoord dateert al van ruim voor het internet, maar is nu toepasselijker dan ooit. Iedereen heeft op social media zijn zegje klaar. Bijvoorbeeld over Verstappen die zijn plek niet af wou staan aan Perez, om eens iets te noemen.

De beide coureurs hebben elkaar inmiddels weer de hand geschud, maar de populariteit van Max heeft toch een stevige knauw gekregen. Dat blijkt ook uit onderzoek van Areto Labs en The Female Drive. Zij analyseerden 295.000 reacties die tijdens het afgelopen raceweekend het internet op geslingerd zijn.

Daarbij is met behulp van software gekeken hoeveel reacties haatdragend waren. In totaal waren 9% van de reacties ‘abusive’, zoals dat heet. Dat valt nog mee. Bij de reacties over onze Max lag dit percentage echter een stuk hoger. Maar liefst 20% van deze reacties was haatdragend.

Ook Red Bull als team kreeg bovengemiddel veel haat. 14% van de reacties over Red Bull waren aangemerkt als ‘abusive’. Het is niet duidelijk of dit hoofdzakelijk aan Max te danken was, of dat het team zelf zoveel kritiek kreeg.

Nog een opmerkelijke uitkomst: verslaggever Will Buxton was ook niet heel populair het afgelopen weekend. 17% van de reacties aan zijn adres waren haatdragend. Wellicht had het iets te maken met zijn eerdere kritiek op Verstappen. Hij noemde de veelbesproken actie van Max op Twitter onder meer kinderachtig, triest en egoïstisch.

Of Max Verstappen wakker ligt van alle haatreacties? Toch wel. Hij liet eerder in een interview weten dat hij de reacties over zijn familie echt te ver vond gaan. Dat noemde Max “onacceptabel”. Daar heeft hij een punt.

Bron: The Female Drive