Zo krankzinnig veel mensen WILLEN een Cybertruck kopen

Het is echt bizar als je zit hoeveel mensen een Cybertruck willen.

Ah, de Tesla Cybertruck. Ondanks dat de Roadster, Model S, Model 3, Model X en Model Y eerder waren, is de Cybertruck het archetype Tesla. In alles is de auto extreem en totaal anders dat dan we gewend zijn. Het apparaat is ontworpen door een 3-jarige peuter met potlood en geodriehoek. Dat design neemt men nu in productie.

Extra opmerkelijk is dat Tesla dit design toepast in een van de meest conservatieve segment: dat van de pick-up truck. De eerste GroenLinks-stemmer en of D66-sympathisant met een pick-up moet nog geboren worden.

Zo krankzinnig veel mensen willen een Cybertruck

Nu is het fenomeen elektrische pick-up niet nieuw meer. Waar Tesla in de meeste gevallen de eerste in het segment was, is dat nu overuidelijk niet het geval. De Ford F-150 Lightning, Rivian R1T, GMC Hummer EV en Chevrolet Silverado EV gaan de Cybertruck al voor. Waar die auto’s min of meer hetzelfde doen en min of meer hetzelfde eruit zien als alle andere Tesla’s, is de Cybertruck compleet afwijkend. Schrikt dat de mensen niet af?

Welnee! Naar het schijnt zijn er krankzinnig veel mensen die een Cybertruck willen hebben. Het is nog niet precies duidelijk welke specificaties leverbaar zullen worden en wat de prijzen gaan worden, maar iedereen wil er eentje. Volgens Electrek – die de Reservations Tracker in de gaten houdt – gaat het om meer dan 1.600.000 mensen die zo’n knotsgekke Cybertruck voor de deur willen hebben staan. Dat is echt krankzinnig veel.

Perspectief

Om het even in perspectief te plaatsen: in de beste jaren werden er jaarlijks zo’n 900.000 stuks per jaar verkocht van de F-150. Dat gold dan ook als de bestverkochte ‘auto’ ter wereld. Tel daar de exemplaren van Canada bovenop en je komt uit op zo’n miljoen exemplaren per jaar.

Nu is er wel een kleine slag om de arm. Het gaat hier om aanbetalingen van 100 dollar, omgerekend zo’n 96,50 euro. Dat is dus niet echt een bindend koopcontract waarbij je ook echt vastzit aan een order. Echter, in veel gevallen zou je ook kunnen zeggen: als het enkel en alleen om de sympathieke gedachte ging, hadden de mensen al lang hun geld terug laten storten. Dat is dus kennelijk niet gebeurd.

De start van de productie van de Tesla Cybertruck staat gepland voor medio 2023.

Via: Insideevs