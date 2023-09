Deze basisfunctie zit nu eindelijk ook op de Tesla Model 3

De vernieuwde Tesla Model 3 krijgt wat andere auto’s al jaren hebben.

Met zijn grote scherm in het midden en camera’s rondom kun je Tesla’s prima omschrijven als een geavanceerde auto op technologisch gebied. Op één vlak bleek het echter een prehistorisch apparaat. De Model 3 had tot voor kort geen dodehoekmonitor, Althans, de officiële Blind Spot Monitor.

Blind Spot Monitor vs Blind Spot Camera

Je weet wel. Zo’n lampje dat gaat branden als iemand rechts of links van je opduikt op een andere rijbaan. De technologie is al minstens twee decennia oud. Inmiddels zijn de meeste auto’s (optioneel) uitgerust met de veiligheidsfeature. Op een Tesla Model 3 was het tevergeefs zoeken. Met de facelift heeft de Amerikaanse autobouwer het eindelijk goedgemaakt.

Helemaal op je zelf aangewezen was je overigens ook weer niet. In het najaar van 2021 introduceerde Tesla de functie genaamd Blind Spot Camera. Vergelijkbaar met de BSM-functie op andere auto’s, maar dan met een eigen sausje van het merk.

Tijdens de onthulling werd er geen ruchtbaarheid aan gegeven, maar dit is daadwerkelijk nieuws. Nu pas de eerste reviews met de nieuwe auto online komen ontdekken journalisten dat de vernieuwde Model 3 is uitgerust met een dodehoekmonitor.

Tesla heeft ervoor gekozen om het waarschuwingslampje te plaatsen in de speakers, links boven van het stuur. Dat is rechts van de buitenspiegel en daarmee goed te zien in je gezichtsveld. Het lampje gaat branden zodra een andere automobilist opduikt in je dode hoek. Daarnaast geeft de nieuwe Model 3 je een waarschuwing als je de dodehoekmonitor negeert en toch van rijbaan gaat wisselen.

Tesla Model 3 dodehoek

Het is een simpele feature, maar ontbrak op de Tesla Model 3 van voor de facelift. Blijkbaar vond het automerk het niet nodig op het oude model, vermoedelijk door de aanwezigheid van camera’s waar je gebruik van kunt maken. Het kan wellicht ook met toelatingseisen te maken hebben.

Het hebben van een fysieke waarschuwing ter ondersteuning van het rijden is toch wel prettig. Uiteindelijk moet je het ook zelf controleren. Dus gewoon even over je schouder kijken voordat je van rijbaan wisselt. Zoals het heurt. (via Carscoops)

