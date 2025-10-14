Wel betaald voor het parkeren en toch een boete krijgen. Hoe dan?

Netjes betalen voor parkeren en achteraf krijg je toch een boete op de mat.

Even snel de parkeerapp openen, kenteken invoeren, betalen en weer verder. Lekker makkelijk geregeld toch? Maar voor Kamiel Sips uit Breda liep dat anders. Hij dacht alles netjes geregeld te hebben via de parkeerfunctie van de Rabobank-app, maar kreeg enkele dagen later een naheffing van 53,70 euro. De app had namelijk de verkeerde parkeerzone geselecteerd. En Sips blijkt bepaald niet de enige met dit probleem. Daarover bericht RTL Nieuws.

Sips parkeerde zijn auto op het Chasséveld, vlak bij het Chassétheater in Breda. De Rabobank-app gebruikte de gps van zijn telefoon om automatisch de juiste parkeerzone te kiezen. Alleen ging dat mis: zijn auto stond precies op de grens tussen twee zones, en de app koos de goedkopere variant. Daardoor was er volgens de gemeente te weinig betaald.

Hoewel Sips kon aantonen dat hij wel degelijk had afgerekend, wees de gemeente Breda zijn bezwaar af. Volgens hun redenering was de verkeerde zone gekozen en dus was de betaling niet geldig. Het incassobureau Invoned, dat namens de gemeente optreedt, bevestigde dat de betaling was gedaan, maar hield vast aan de regels.

Voor Sips gaat het niet om het bedrag, maar om het principe. Hij voelt zich afgestraft voor een fout die hij niet heeft gemaakt. Na het delen van zijn verhaal kreeg hij een stortvloed aan reacties van mensen die vergelijkbare ervaringen hadden. Dat toont aan dat het probleem breder speelt: de techniek die het parkeren eenvoudiger moet maken, zorgt juist voor verwarring en frustratie.

De gemeente en het incassobureau geven aan dat zij de regels strikt moeten toepassen. Wie in een duurdere zone parkeert maar onbedoeld een goedkopere zone selecteert, heeft volgens de wet niet genoeg betaald.

Alleen als iemand per ongeluk méér heeft betaald dan nodig, wordt er coulant omgegaan. In alle andere gevallen volgt gewoon een naheffing, ook al is er geen kwade opzet in het spel. Zoals wel vaker met gemeentes kijken ze naar de regels en niet naar de menselijke maat. “Regels zijn regels meneer”. Je kent het wel.

Gemeenten reageren te makkelijk?

Jurist Nick Voorbach van verkeersboete.nl ziet dat anders. Hij behandelt jaarlijks honderden vergelijkbare zaken en vindt dat gemeenten niet zomaar hun handen kunnen aftrekken van fouten in parkeerapps. Als een gemeente het gebruik van betaalapps toestaat, neemt zij volgens hem ook een deel van de verantwoordelijkheid voor mogelijke technische fouten. Burgers moeten kunnen vertrouwen op de informatie die deze apps geven, zeker als zij te goeder trouw hebben betaald.

Die visie kan ook steun krijgen binnen de muren van de rechtbank. In september oordeelde de rechtbank Noord-Holland dat gemeenten medeverantwoordelijk kunnen worden gehouden voor fouten in parkeerapps.

In die zaak had een automobilist in Zandvoort parkeergeld betaald in de verkeerde gemeente, maar kreeg toch gelijk van de rechter. Volgens de uitspraak hoort de fout niet volledig voor rekening van de burger te komen als de app onjuiste informatie heeft verstrekt. Amen.

Het verhaal van Kamiel Sips laat zien dat zelfs een keurige betaling geen garantie is om boetevrij te blijven. Parkeerapps maken het leven gemakkelijker, maar niet foutloos. De enige manier om problemen te voorkomen is nog altijd ouderwets controleren of de juiste zone is geselecteerd.

Kortom, mocht je een dergelijk verhaal hebben dan kan het helpen om dit aan te vechten bij de rechter. Helaas is dat wel een juridisch gedoe en mocht je, bijvoorbeeld door niet genoeg bewijs, ongelijk krijgen heb je met veel meer kosten te maken dan een parkeerboete. Simpele burger versus de overheid, het blijft gedoe.

Foto: Bentley Mulsanne via @joosstra op Autoblog Spots