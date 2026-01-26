Nieuwe iX3 is een daverend succes, ook onder niet-BMW-rijders

De Neue Klasse-strategie van BMW pakt vooralsnog heel goed uit.

2026 is hét jaar van de elektrische D-segment SUV. BMW, Mercedes en Volvo hebben elk een geduchte concurrent op de markt gebracht. Qua verkopen heeft BMW in ieder geval al een voorsprong te pakken. De iX3 is namelijk niet aan te slepen.

We hadden eerder bericht dat de iX3 sterk uit de startblokken was, maar de populariteit blijft voorlopig aanhouden. Volgens ingewijden bij BMW is de SUV zeer gewild bij zowel particuliere als zakelijke rijders. BMW kan de vraag niet eens bijbenen.

Productie opschroeven

De Duitse krant Der Spiegel heeft vernomen dat BMW de productie daarom voortijdig gaat opschroeven. BMW gaat nu eerder dan gepland een derde shift toevoegen in het Hongaarse Debrecen. De fabriek heeft de capaciteit om 150.000 auto’s per jaar te bouwen, en daar wil BMW nu zo snel mogelijk naar toe.

Interessant: het zijn niet alleen verstokte BMW-rijders die de nieuwe iX3 aanschaffen, BMW weet ook veel nieuwe klanten te veroveren. Maar liefst een op de drie kopers in Duitsland is nieuw bij het merk. BMW heeft alles ingezet op de Neue Klasse en dat lijkt dus goed uit te pakken.

Mercedes GLC

En de Mercedes GLC, hoe zit het daarmee? Ook die auto lijkt een schot in de roos te zijn. We hebben van beide modellen geen harde cijfers, maar een bestuurslid van Mercedes meldt dat de vraag aanzienlijk hoger is dan verwacht. Mercedes heeft dus hetzelfde ‘probleem’ als BMW. De fabriek in Bremen draait dan ook op volle toeren, met extra shifts in de weekenden.

De iX3 en GLC verkopen dus beide als warme broodjes, en we verwachten dat de Volvo EX60 niet achter blijft. Maar er kunnen natuurlijk niet alleen maar winnaars zijn… Het zou zomaar kunnen dat Audi de grote verliezer wordt in dit verhaal. De Q6 e-tron is namelijk nu al een achterhaald product.