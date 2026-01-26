Nieuwe iX3 is een daverend succes, ook onder niet-BMW-rijders

De Neue Klasse-strategie van BMW pakt vooralsnog heel goed uit.
2026 is hét jaar van de elektrische D-segment SUV. BMW, Mercedes en Volvo hebben elk een geduchte concurrent op de markt gebracht. Qua verkopen heeft BMW in ieder geval al een voorsprong te pakken. De iX3 is namelijk niet aan te slepen.
We hadden eerder bericht dat de iX3 sterk uit de startblokken was, maar de populariteit blijft voorlopig aanhouden. Volgens ingewijden bij BMW is de SUV zeer gewild bij zowel particuliere als zakelijke rijders. BMW kan de vraag niet eens bijbenen.
Productie opschroeven
De Duitse krant Der Spiegel heeft vernomen dat BMW de productie daarom voortijdig gaat opschroeven. BMW gaat nu eerder dan gepland een derde shift toevoegen in het Hongaarse Debrecen. De fabriek heeft de capaciteit om 150.000 auto’s per jaar te bouwen, en daar wil BMW nu zo snel mogelijk naar toe.
Interessant: het zijn niet alleen verstokte BMW-rijders die de nieuwe iX3 aanschaffen, BMW weet ook veel nieuwe klanten te veroveren. Maar liefst een op de drie kopers in Duitsland is nieuw bij het merk. BMW heeft alles ingezet op de Neue Klasse en dat lijkt dus goed uit te pakken.
Mercedes GLC
En de Mercedes GLC, hoe zit het daarmee? Ook die auto lijkt een schot in de roos te zijn. We hebben van beide modellen geen harde cijfers, maar een bestuurslid van Mercedes meldt dat de vraag aanzienlijk hoger is dan verwacht. Mercedes heeft dus hetzelfde ‘probleem’ als BMW. De fabriek in Bremen draait dan ook op volle toeren, met extra shifts in de weekenden.
De iX3 en GLC verkopen dus beide als warme broodjes, en we verwachten dat de Volvo EX60 niet achter blijft. Maar er kunnen natuurlijk niet alleen maar winnaars zijn… Het zou zomaar kunnen dat Audi de grote verliezer wordt in dit verhaal. De Q6 e-tron is namelijk nu al een achterhaald product.
Reacties
Johanneke zegt
Toch vind ik em niet mooi. Maar de sedan versie, heb ik zien rijden in camouflage, wat een mooie auto is dat. De styling werkt wel.
PunicaOase zegt
Nog niet in het eggie gezien, maar op m’n scherm vind ik het een fraaie auto met mooie specs. De reviews zijn ook erg goed. Leuk dit succesje voor BMW.
Audi en Lexus moeten echt flink aan de bak om iets vergelijkbaars te hebben. Hoewel die laatste wat minder in deze vijver vist en het misschien wel best vindt..
Zelf wacht ik op de 3-serie variant..
petrolman zegt
Ik heb het gevoel dat het autofabrikanten eindelijk lukt om het design van elektrische auto’s wat beter in balans te brengen. iX3 is een van de eerste SUVs in lange tijd die weet te ontkomen aan het blobberige dat we de laatste jaren zoveel zien. GLC en EX60 zijn m.i. wat saaier maar lang niet slecht.
Heb zelf geen enkele interesse in SUVs maar het Neue Klasse design maakt wel hebberig. Een 5-serie Touring met deze looks zou ik toch wel heel erg graag willen hebben denk ik, doe maar in het zilver.
mashell zegt
Haha. Aan de flank is de iX3 juist een vormeloze blob. De achterkant is ronduit lelijk met die veel te grote totaal niet BMW achterlichten. Maar het front is netjes en het interieur, specificaties en prijs prestatie verhouding zijn de sterke punten.
waterisnat zegt
“beter dan verwacht” marketing 101
kniesoor zegt
Lijkt erop, dat het uiterlijk van de oto goed op het netvlies ligt bij de doelgroep. De spex en de positieve rijtests doen de rest. En kennelijk is de prijs ook geen obstakel. Tja, dan heb je als fabrikant een potentieel succesnummer in huis. QED. Dat ziet zelfs iemand, die hoegenaamd niets met EV’s / SUVs opheeft.
mattr zegt
Onderweg naar Oostenrijk zowel de BMW als MB tegengekomen; die mij de GLC maar
oversoft zegt
Hoewel ik het grotendeels met je eens ben, kom ik echt niet over die Honda Civic achterlichten van de GLC heen. Verschrikkelijk die stomme sterretjes in de lampen.