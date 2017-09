10 alternatieve sportwagens op Nederlands kenteken

Omdat sommige mensen iets anders willen rijden dan het gebruikelijke spul.

Sportwagens heb je in alle soorten en maten en dat geldt ook voor het prijskaartje. Vooral de Britten kunnen er wat van, als het gaat om kleine sportwagenfabrikanten. Echter zijn er vanuit Nederlandse bodem ook de nodige merken actief (geweest). Dat niet iedereen trek heeft in een Porsche 911 of BMW M3 bewijst dit lijstje. De auto’s in deze top 10 zijn een bijzondere verschijning op de Nederlandse wegen. Van een meer dan 300 pk sterke MG X Power tot een TVR Sagaris, je checkt ze hieronder. Klik op het plaatje om meer afbeeldingen te bekijken.

Spyker C8 Spyder

Een prachtige auto en ook nog eens uit eigen land. Zeker zo in het paars een fraaie verschijning.

MG X Power SV-R

Deze hele dikke Brit komt met een verantwoorde kleur.

KTM X-Bow

Een X-Bow op Nederlandse platen? Jazeker. Vreemd genoeg een Merc CLA 180 volgens de kentekencheck.

Morgan Aero 8 Supersports

Een design dat schreeuwt om aandacht. Niet mijn ding, wel lekker apart.

Wiesmann GT MF 5

Kan het nog dikker? Een matgrijze kleur en een dikke body in combinatie met een nu al legendarische BMW V10.

Ascari KZ1

Het meer dan 10 jaar oude design op deze Ascari oogt wat gedateerd. Dit maakt de exclusieve sportwagen niet minder bijzonder.

Donkervoort D8 GTO

Meer dan 200.000 euro voor dit rode monster. Met de 2.5 TFSI wel een superkanon.

TVR Sagaris

Dit exemplaar was ooit het listige vervoer van Prins Bernhard jr.

Ariel Atom 3

Een frame en een motor. Deze Britse sportwagen is een hele, hele snelle kart.

Vencer Sarthe

Nog een sportwagen uit Nederland. Met zijn opzichtige uiterlijk en rode kleur moeilijk te missen.