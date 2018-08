Elon Musk niet klaar om dubbele bestuursrol op te geven

En dat is niet goed voor zijn brein.

Het moge duidelijk zijn dat Elon Musk een verschrikkelijk druk leven heeft. Logisch, want de gemiddelde CEO van een gigantische internationaal bedrijf werkt regelmatig 100+ uren in de week. Musk brengt de drukte in zijn leven echter naar een nieuw niveau, door er allerlei schijnbaar filantropische zaken bij te doen, SpaceX-raketten de lucht in te schieten en vlammenwerpers te produceren.

Dit alles terwijl het bedrijf (Tesla) waarbij hij een dubbele bestuursrol vervult zich nog altijd in een lastig parket bevindt. De productie van de Model 3 mag dan eindelijk op gang komen, Tesla heeft nog altijd niet de financiële fundering die ze benodigen. Het is daarom bijna vanzelfsprekend dat het beursaandeel als een speer de lucht in schoot, nadat Elon Musk afgelopen week tweette dat het Tesla-aandeel van de beurs gehaald zou worden bij $420. De reden? Wel, volgens de topman was de “funding secured.”

Dit alles bleek al gauw echter niet te kloppen. Hoewel Elon probeerde een transparant beeld te geven van de stand van zaken, bracht hij de situatie alleen maar verder van huis. De gesprekken die Musk op dat moment had met het investeringsfonds van Saoedi-Arabië waren namelijk helemaal nog niet afgerond, een concrete deal was er allerminst. Hierop kreeg hij de Securities and Exchange Commission (SEC), de Amerikaanse beurstoezichthouder, op zijn dak. In de tussentijd heeft de toezichthouder verschillende dagvaardingen gestuurd, daar ze overtuigd is dat Musk zijn ‘poging transparant te zijn’ heeft ingezet om het aandeel in waarde te laten stijgen. Klopt de tweet van Musk niet, dan is hij mogelijk schuldig aan fraude en manipulatie.

In een recent interview met de New York Times doet Elon Musk een boek open over de tweet. De 47-jarige miljardair geeft toe dat hij de tweet plaatste zonder daarbij andere directieleden op de hoogte te brengen. Hoewel de ophef groot was, vertelt Musk niet gebeld te zijn door woedende directieleden. Kort na het interview komt hij hier op terug en zegt hij inderdaad een telefoontje te hebben gehad. Hierop is hij, samen met de directie, tot het besluit gekomen dat hij niet meer tweeten zal over het privé maken van het Tesla-aandeel.

Het interview geeft een veel duidelijker inzicht in de denkwijze van Musk, evenals zijn huidige mentale gezondheid. Dit klinkt wellicht ietwat cru, maar de topman van Tesla heeft het wel degelijk lastig: “It’s not been great, actually. I’ve had friends come by who are really concerned.” Het verschrikkelijk drukke leven dat Musk leeft, in combinatie met het constante gedreun van haters, shorters en critici, lijkt zijn tol te beginnen te eisen.

“I thought the worst of it was over — I thought it was. The worst is over from a Tesla operational standpoint. But from a personal pain standpoint, the worst is yet to come.”

Musk verlaat soms dagen de fabriek niet, om alles maar in goede banen te leiden. Wanneer hij de weinige uren slaap die hij nodig heeft wil benutten, wil dit regelmatig niet lukken. Hierom schijnt Musk zich, volgens een aantal directieleden, te wenden tot de slaappil Ambien. Hoewel niet bevestigd, zijn verschillende personen in zijn omgeving ervan overtuigd dat diezelfde slaappil de oorzaak is van zijn nachtelijke Twitter-tirades.

Het is logisch dat de directieleden het beste voor hebben met Elon Musk, evenals het bedrijf. Om deze reden zijn de directieleden op zoek naar een capabel tweede persoon die zich naast Musk kan scharen, zodat de Zuid-Afrikaanse ondernemer een beetje rust kan vinden–als dat überhaupt mogelijk is. In het interview ontkent Musk echter dat de directie hiermee bezig is. Daarbij is het volgens hem niet noodzakelijk, aangezien er toch niemand voldoende kennis van zaken heeft. Musk besluit het interview met de volgende deprimerende gedachte: “if you have anyone who can do a better job, please let me know. They can have the job. Is there someone who can do the job better? They can have the reins right now.

Een merkwaardige opmerking, daar Musk de teugels natuurlijk niet zomaar uit handen zal geven. Het wekt echter wel de vraag op of hij zijn trots niet zo snel mogelijk opzij moet zetten en hulp van anderen moet accepteren. Niet zozeer op persoonlijk niveau, wel op zakelijk gebied. Niet alleen kan het werk dan beter verdeeld worden, Musk zal zich hierdoor tegelijkertijd beter kunnen focussen op wat nu écht belangrijk is. Dit zal hem hoogstwaarschijnlijk een duidelijker perspectief geven op wat er gebeuren moet met Tesla. We willen immers niet dat het bedrijf over de kop gaat.

Het bestuur van Tesla heeft inmiddels, gelukkig, een statement uitgebracht als reactie op het interview. Hieruit maken we op dat ze nog met volle overtuiging staan achter de man die hen, naar eigen zeggen, groot heeft gemaakt. Desondanks kunnen we het niet helpen te denken dat ze alsnog een tweede figuur naast hem willen plaatsen, als is het maar ter ondersteuning.