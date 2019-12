10x rood & groen om alvast in de kerstsfeer te komen

Ho ho ho, de kerstkleuren op vier wielen.

Lekker eten, gezellig met familie samenzijn en natuurlijk Autoblog lezen. Dat zijn vermoedelijk de primaire taken voor de komende kerstdagen. Morgenavond is het Kerstavond, gevolg door eerste en tweede Kerstdag. Om alvast in de vibes van kerst te komen zochten we 10 leuke kerstauto’s op. Om het eerlijk te houden vijf keer rood, vijf keer groen.

Klik op de afbeelding om meer foto’s te bekijken.

Alfa Romeo Giulia – RT-560-G – 110.950 euro

Meer dan 500 pk in een verpakking van 110.000 euro en nog enigszins praktisch ook. Alfa levert het met de Giulia Quadrifoglio. In het rood natuurlijk het vetst.



Ford Mustang Boss 302 – 3-ZDR-30 – 89.304 euro

Groen en giftig. Een uitstekende omschrijving voor de Mustang Boss 302. Een muslecar is weer eens wat anders dan het gebruikelijke Europese spul.



Jaguar F-Type S Cabrio – JV-832-X – 125.668

Chique hoor, dat donkergroene op een F-Type. Minder chique, maar wel lekker is het uitlaatgeluid van deze 340 pk sterke V6!



Bentley Continental GT Convertible – G-914-KZ – 355.348

Een hagelnieuwe Conti GT Convertible. Dat is nog eens een leuk cadeautje voor kerst. Ongeveer net zo rood als een goed gerijpte kerstbal.



Audi RS 4 Avant – XX-969-T – 168.093 euro

Als er ook nog een kerstboom in of op de auto mee moet dan is de Audi RS 4 Avant uiteraard een zeer geschikte kandidaat. Zeker in deze kleur!



Porsche 911 Carrera – 66-TVN-1 – 135.673 euro

Driving home for Christmas is altijd goed in een 911. Ook al is dit ‘maar’ een Carrera met 350 pk.



Ferrari 812 Superfast – XV-668-L – 461.978 euro

Deze kerstbal kost wat, maar dan heb je wel twaalf jankende cilinders tot je beschikking. Geniet ervan, nu het nog kan.



Range Rover Sport SVR – TL-768-Z – 243.819 euro

Subtiel? Nee. Achterlijk bruut en over de top? O jazeker. Met 575 pk hoort iedereen je de hoek omblaffen.



Porsche 911 GT3 RS – SV-163-S – 309.107 euro

Hallo, daar ben ik jongens. Niets schreeuwt harder dan een felgroene GT3 RS. Heerlijk toch? Het staat de Porsche voortreffelijk.



Jaguar F-Pace SVR – XV-213-P – 178.607 euro

Als ome Henk met een Range Rover Sport SVR aankomt rijden, dan maak je een mooi duo in vorm van deze F-Pace SVR. Je hebt geen vuurwerk nodig om het nieuwe jaar in te luiden met deze lel van een V8.