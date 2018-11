11 goedkope occasions die je cadeau kunt doen met Sinterklaas

"Hoor wie klopt daar kinderen..." krijgt een nieuwe betekenis door deze rammelbakken.

Sinterklaas is afgelopen weekend met enige moeite toch ons land in weten te komen. De komende dagen raast hij met paard en cohorten door het land om de schoentjes van zoete kinderen te vullen. In de tussentijd maakt hij zich op voor het moment suprême: 5 december.

Natuurlijk is het eigenlijk een kinderfeest, maar aangezien volwassenen en masse uittrekken om bijna letterlijk te vechten voor het behoud van de traditie, vermoeden we dat ook zij nog graag een cadeau zouden krijgen op het gezellige avondje. Daarom hebben wij een lijst gemaakt met leuke occasions van Autotrack.nl die voor relatief weinig geld op de kop getikt kunnen worden. De auto’s zijn aan te schaffen voor de prijs van een nieuwe Playstation 4, een bijbehorend online abonnement en een aantal spellen.

Peugeot 205 1.4 Génération, 350 euro

De eerste auto in de lijst is een fijne youngtimer uit Frankrijk, die door de verkoper van de hand wordt gedaan, omdat hij er simpelweg geen tijd meer voor heeft. Hoewel het een relatief luxe uitvoering betreft die goedkoop gereden kan worden, is er een waslijst aan zaken die nog gefixt moet worden.

Chevrolet Beretta 2.2-L4 Coupe, 350 euro

Wie dacht dat er in deze lijst enkel Franse barrels te vinden zouden zijn, wordt snel met de neus op de feiten gedrukt. Dit is namelijk een heuse Chevrolet Beretta. Dankzij zijn voorwielaangedreven constructie en betrekkelijk zwakke viercilinder is het een vrij on-Amerikaanse auto. Dat gezegd hebbende, hij heeft het veld van “America’s Greatest Race” in 1990 aangevoerd als pace car van de Indianapolis 500, dus enige geloofwaardigheid heeft hij zeker. Dit exemplaar in het specifiek oogt vrij vers, maar heeft geen APK. Alleen voor de echte liefhebber, dus.

Renault Megane Cabrio 1.6-16V SPORT, 390 euro

In de wintermaanden is het misschien niet de beste keuze om iemand een cabriolet cadeau te doen, maar aangezien dit exemplaar nog geen 400 piek kost, kun je de gok alsnog proberen te wagen. Wellicht kun je er iemand mee verblijden. Zorg er wel voor dat deze persoon slechtziend is of diepe zakken heeft, want die beschadigingen kunnen gemakkelijk in het verkeerde keelgat schieten.

Renault Clio 1.6 RT, 395 euro

We beloven dat er later in deze lijst minder Franse opties terugkomen, maar deze Clio met zijn 1.6 benzinemotor moet je eigenlijk alleen al om zijn velgen aanschaffen. Hiermee kun je omstanders mooi afleiden van het angstaanjagende geluid dat de versnellingsbak in zijn vijfde verzet produceert.

Ford Ka 1.3 Trend, 399 euro

Kijk, daar hebben we weer een Amerikaan. Voordeel aan dit cadeau is dat je er geen peut meer in hoeft te gooien, want de benzinetank zit nog voor driekwart vol! Nadeel is wel dat de ontvanger hem nog dezelfde maand zal moeten laten keuren, want de APK verloopt na december.

Mercedes A-Klasse 140 Elegance, 400 euro

Waar de twee voorgaande compacte hatchbacks ieder puike velgensets hebben, komt deze eerste generatie A-Klasse met zijn roestige plaatwerk bijzonder treurig voor de dag. Heeft deze auto dan wél APK om het goed te maken? Nee, ook dat niet. Betalen voor de naam, dat is het gewoon. Bedankt, Mercedes.

Ford Mondeo Wagon 2.0 TDCi First Edition, 450 euro

Dit cadeau is een stiekem geval. De auto oogt van buiten redelijk netjes, maar binnenin is het een drama van jewelste. Met name de bekleding is flink naar de hemel. Hetzelfde geldt voor de techniek onder de kap. De motor lekt schijnbaar olie alsof er geen morgen meer komt. Ook deze Mondeo is niet gekeurd.

Renault Laguna Grand Tour 2.0-16V IDE PRIVILÈGE, 499 euro

Hoewel deze ruime Renault Laguna niet is gekeurd, heeft hij voldoende zaken waardoor hij wel degelijk aantrekkelijk kan zijn. Airconditioning, cruise control, leer in het interieur en andere luxe opties maken hier bijvoorbeeld hun opwachting. Daartegenover staat wel dat de bumpers naar de maan zijn. Een ritje naar de sloop wordt dus vereist.

Honda Civic 1.5i VTEC-E, 500 euro

“Loop of sloop,” zo schrijft de verkoper. Jawel, zelfs de eerste Japanner in deze lijst is niet gekeurd. Omdat er niet over specifieke gebreken wordt gesproken is het maar een onbetrouwbare boel, die enkel de moeite is dankzij het anderhalve liter V-TEC-blok voorin de auto. Nu maar hopen dat hij daadwerkelijk inkickt, yo.

Suzuki Swift 1.3 Cabrio, 500 euro

Door te hoge reparatiekosten is deze schattige Swift cabriolet te koop gezet, maar gezien de punten waarop hij APK gekeurd moet worden, denken wij dat een liefhebber deze auto vrij eenvoudig moet kunnen redden, mits hij/zij voldoende euro’s op zak heeft. Inpakken, die handel!

Saab 9-3 2.0T, 500 euro

De lekkende koppakking is een doorn in het oog van potentiële kopers. Toch kan deze 9-3 met zijn tweeliter turbomotor eventueel een goed cadeau zijn, zeker als de ontvanger in het dagelijks leven werkt als leraar, dokter of tandarts.