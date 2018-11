Gelekt! De nieuwe Range Rover Evoque

Een vervroegde kennismaking met de tweede generatie Evoque.

In volle glorie is dit de nieuwe Range Rover Evoque. Vanavond heeft Jaguar Land Rover een event gepland staan in Londen, waar de kersverse instap-Range gepresenteerd gaat worden. Het uiterlijk is met deze lekkage in elk geval niet meer geheim gebleven. Een compleet nieuwe Evoque was broodnodig, want concurrenten als de Audi Q5 en, een stuk recenter, de Audi Q3 en de Porsche Macan, werden al eerder vernieuwd.

Het uiterlijk lijkt meer op een ingrijpende facelift, dan op een geheel nieuwe generatie. Wat dat betreft heeft Land Rover gekozen voor evolutie in plaats van revolutie. De voorkant is nog steeds onmisbaar Evoque, terwijl de achterkant wat meer leunt op de rest van het gamma.

De grootste verbeteringen zijn in het interieur te zien. Hier is het merk flink aan de slag gegaan. Het interieur is nu vrijwel net zo volwassen als dat van zijn grotere broer, de Velar. Check bijvoorbeeld het volledige digitale instrumentencluster en de komst van Touch Pro Duo naar de Evoque, het fraaie infotainmentsysteem met twee schermen.

Alle technische informatie krijgen we vanavond te horen. Naast reguliere motoren, is de verwachting dat de nieuwe Evoque ook als plug-in hybride op de markt gaat komen.