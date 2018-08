11-jarige rijdt 1000cc-motor over boulevard Zandvoort

What would possibly go wrong?

De hitte van gisteren schakelt blijkbaar hersencellen uit bij sommige mensen. De boulevard van Zandvoort werd gisteravond opgeschrikt door een wel heel bizar tafereel. Een motorrijder leek het een goed idee om een 11-jarig meisje op de motor mee te nemen. Niet achterop, maar op ‘schoot’, op de benzinetank. Vervolgens nam ze het stuur over en plaatste de man zijn handen op haar schouders. Het kind had volledig de macht over de rappe tweewieler. De twee gingen vervolgens in de richting van Bloemendaal

Zowel de motorrijder als het meisje droegen geen beschermende kleding, maar badkleding met slippers. Dit verhaal had zo anders kunnen aflopen. De politie Bloemendaal, Heemstede & Zandvoort was gelukkig daar om in te grijpen. De man werd proces verbaal opgemaakt. Hij kreeg een artikel 5 aan zijn (zwem)broek.

Dit betekent dat hij zijn gedrag tegenover een officier van justitie mag gaan uitleggen. Op een artikel 5-overtreding staat een maximale celstraf van twee maanden en een geldboete van maximaal 4.100 euro. Ook is het mogelijk dat er een (voorwaardelijke) rijontzegging volgt van maximaal twee jaar.

Fotocredit: Politie Bloemendaal, Heemstede & Zandvoort via Facebook